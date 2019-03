Cum a devenit Amazon un pilon important în mișcarea anti-vaccinistă

Amazon a fost acuzat că a ajutat la răspândirea conspirațiilor anti-vacciniste, iar a stârnit un val imens de critici în mediul online.

Motivul acuzațiilor a fost programul caritabil de strângere de fonduri AmazonSmile, de care au beneficiat patru grupări anti-vacciniste cunoscute, mai exact National Vaccine Information Center, Age of Autism, Learn the Risk și Physicians for Informed Consent.

În program ar mai fi implicate și alte organizații anti-vacciniste, printre care American Citizens for Health Choice (ACHC), A Voice for Choice, Informed Consent Action Network și National Health Freedom Coalition.

Programul AmazonSmile funcționează cam așa – clienții pot alege dacă să doneze sau nu 0,5% din valoarea achiziției lor către un grup caritabil la alegere atunci când fac cumpărături pe Amazon. Prin el s-au donat peste 100 de milioane de dolari către organizații reputabile, cum ar fi Doctors Without Borders, din 2013, de când Amazon l-a pus pe picioare.

Încă nu se știe exact câți bani au făcut companiile anti-vacciniste de pe urma programului AmazonSmile. Acestea sunt însă faimoase pentru promovarea teoriile conspirației care pun la îndoială siguranța vaccinurilor și promovează idei precum cea că vaccinurile cauzează autism (deși s-a demonstrat în repetate rânduri că nu este așa).

Nu este prima oară când compania Amazon este prinsă în conspirațiile anti-vacciniste însă, ceea ce face situația să fie cu atât mai gravă. Pe platforma Amazon Prime se găsea, până de curând, documentarul „Vaxxed: From Cover-up to Catastrophe”, care nega eficiența vaccinurilor și căuta să inoculeze oamenii cu teorii conspiraționiste. Mai apoi, reprezentantul Californiei din Statele Unite ale Americii, Adam Schiff, a trimis o scrisoare către CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, acuzându-l că Amazon răspândește dezinformare cu privire la vaccinuri.

„Fiecare platformă online, inclusiv Amazon, trebuie să se poarte responsabil și să se asigure că nu contribuie la această catastrofă în creștere a sănătății publice”, a subliniat Schiff în scrisoare.