Copilul care a construit un reactor nuclear la el în cameră (pentru că poate)

Un copil în vârstă de 12 ani din Tennessee a reușit să creeze un reactor nuclear în propria lui cameră de joacă la începutul anului 2018, devenind astfel cea mai tânără persoană care a făcut acest lucru.

Meritul băiatului – pe care îl cheamă Jackson Oswalt – a fost recunoscut de către The Open Source Fusor Research Consortium. Oswalt a împlinit între timp 14 ani, dar la vârsta de 12 a reușit să construiască o mașinărie care generează plasmă în care au loc fuziuni nucleare în care atomii sunt zdrobiți unii de alții pentru a forma atomi mai grei.

Cum este posibil însă să construiești un reactor nuclear la tine acasă? Nu este simplu – și nici ieftin, dar trebuie să știi că efortul în sine va implica mai degrabă reacții de fuziune decât de fisiune. Fisiunea necesită substanțe foarte grele, asemenea uraniului, pe când fuziunea necesită izotopi ultra-ușori de hidrogen, care pot fi achizionați cu mai multă ușurință. Când doi atomi ușori fuzionează, rezultatul este un atom nou, care este ceva mai ușor decât cei doi care l-au format, alături de o masă extra ce este degajată sub formă de energie.

Construirea unui reactor nuclear acasă nu permite celui care îl face să genereze mai multă energie decât are acel reactor nevoie pentru a porni. Și, deși un asemenea reactor home-made emite o anumită cantitate de radiații, această este mult prea mică pentru a fi periculoasă pentru ființele vii din vecinătatea aparatului. De asemenea, există oameni care cred că reactoarele nucleare făcute în casă pot fi cumva folosite drept bombe – din fericire, nu este cazul, cel puțin în ceea ce privește reactorul lui Oswalt.

Acesta din urmă a necesitat 50.000 de volți de electricitate pentru a funcționa. În plus, construcția în sine a implicat echipamente în valoare de 10.000 de dolari. „Începutul procesului a fost pur și simplu să învăț ce au făcut alți oameni cu reactoarele lor nucleare”, a povestit băiatul. „Mai apoi, am asamblat o listă de părți de care aveam nevoie. Am luat acele părți în principal de pe eBay„. Oswalt a adăugat uneori că acele elemente nu erau întotdeauna ceea ce spera, așa că trebuia să le mai modifice.

Oamenii de știință mai au însă suspiciuni cu privire la creația băiatului, ce puțin până când aceasta este validată de un jurnal academic.