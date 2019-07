Ți-ai dori să știi dacă un email trimis a fost citit de destinatar? Există o metodă prin care să verifici asta, dar și o metodă prin care să împiedici acest lucru.

Mailul este o unealtă modernă pe care cu toții o folosim, fie pentru muncă fie în scop personal. Totuși, atunci când trimiți un mail nu ai de unde să știi dacă destinatarul l-a citit, dacă l-a ignorat sau dacă nu l-a văzut. Cum ar fi dacă ai putea știi dacă ți-a fost citit mesajul, la fel ca în cazul mesajelor de pe Messenger sau WhatsApp?

Exact pe această funcție și-a construit popularitatea clientul de email Superhuman. Poate încă nu ai auzit de el. În primul rând, accesul este bazat pe invitație. În al doilea rând, nu este gratuit, ci costă 30 de dolari pe lună, ceea ce poate nu e foarte mult, însă sunt mulți bani când te gândești că un astfel de produs este gratuit în mod obișnuit (Gmail, Yahoo etc).

Nu dai bani pe Superhuman doar ca să-ți verifici mailurile, ci plătești pentru funcțiile extra precum notificările de citire, rechemare mailuri trimise (dacă ai greșit ceva într-un email) sau programarea mailurilor.

Atunci când o persoană trimite un email cu Superhuman este înștiințată când destinatarul îl deschide. Mai mult, destinatarul habar nu are că este urmărit. Acest lucru nu este ceva tocmai nou. Și alți clienți de email folosesc astfel de trackere (vezi Yet Another Mail Merge), însă ce este diferit la Superhuman este că expeditorul este informat de câte ori a fost deschis emailul, de pe ce dispozitiv, dar și locul de unde este citit mailul.

Bineînțeles, treaba asta a stârnit indignarea multor oameni, iar Rahul Vohra, CEO-ul Superhuman, a anunțat că va dezactiva această funcție de localizare și că va șterge toate informațiile din bazele de date. De asemenea, a anunțat că funcția notificare de citire a emailurilor va fi dezactivată la început, fiind necesară activarea manuală a acesteia.

Cum funcționează treaba? Prin intermediul a ceva numit tracking pixel: o imagine mică, invizibilă este atașată unui email, iar atunci când acesta este deschis clientul de mail descarcă imaginea. Odată cu asta se trimit informațiile necesare către expeditor, informații precum adresa IP a dispozitivului și ora descărcării. Și așa știe cineva când ai deschis un mail și de unde.

Ce să faci ca să nu fi spionat pe Gmail sau Outlook

La Gmail trebuie să intri la setări apoi să găsești secțiunea imagini și să bifezi „ask before displaying external images”, apoi salvezi și gata. Totuși, asta face ca funcția „dynamic email” să nu mai funcționeze.

În cazul Outlook trebuie să mergi la Options apoi la Trust Center și să intri la Trust Center Settings. Selectează Automatic Download, apoi bifează „Don’t download pictures automatically in HTML email or RSS items”.

De asemenea, poți să apelezi la extensia de browser Ugly Email. Este disponibil atât pe Chrome, cât și pe Firefox și îți arată o iconiță cu un ochi în dreptul unui email, ca să știi că acea persoană folosește o asemenea tehnică de urmărire. Mai mult, Ugly Email împiedică descărcarea imaginii și poți să citești emailul în siguranță.