Bugatti a lansat o mini mașină electrică: cât costă bolidul pentru copiii ”putred” de bogați

Pentru că foarte mulți copii se confruntă cu situația în care nu au ce faci cu sume generoase de bani, cei de la Bugatti s-au gândit să lanseze o mașină electrică pentru ei. În conformitate cu celelalte creații ale brandului, nu este ieftină.

Unii pasionați de mașini electrice au așteptat lansarea recentă a Tesla Model 3 în cea mai ieftină variantă pentru a adopta un astfel de autoturism. Elon Musk tocmai a anunțat disponibilitatea versiunii de Model 3 de aproximativ 35.000 de dolari. Cu aproape aceeași bani însă, poți să-ți cumperi un Bugatti electric ”de jucărie”.

În mod real, mașina din imaginile alăturate nu este de jucărie și s-ar putea preta și pentru un adult mai mic, dar cu siguranță nu este destinată mersului pe șosele sau autostrăzi. Până și faptul că este intitulată Bugatti Babby II este o referință la destinața sa.

Autoturismul electric cu trăsături clasice este un omagiu adus vechiului model Bugatti Type 35. Versiunea modernă are mari șanse să fie folosite și în câteva curse pentru copii foarte bogați. În plus, are și câteva moduri de manevrare destinate adulților care încap în spațiul restrâns fără să fie amuzanți.

Mașina din imaginile alăturate va fi prezentată în detaliu în această lună la Târgul Auto de la Geneva. Aceasta a fost realizată în colaborare cu Junior Classics.

Raportată la versiunea clasică a mașinii din care se inspiră, Bugatti Babby II va fi cu un sfert mai mică din prisma dimensiunii totale. În plus, întreaga carcasă, în loc să fie lucrată manual, este imprimată 3D. Pentru autonomie, folosește baterii litiu-ion pe care le poți îndepărta cu ușurință.

În privința modurilor de conducere, copii pot fi limitați la aproximativ 20 kmph, în timp ce adulți pot sări până la 45 kmph. Valorile nu sunt foarte generoase, dar sună bine. Dacă ești dispus să plătești în plus, aparent, există un mod pe care îl poți debloca pentru a elimina orice limitare de viteză, deși nu este foarte clar ce înseamnă asta. În orice caz, prețul de 33.000 de dolari este departe de a fi rezonabil, iar pentru a-i spori aerul de exclusivitate, vor fi produse doar 500 de exemplare.