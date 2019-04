Cum pot fi adolescenții păcăliți să mănânce mai sănătos

Adolescenții pot cu ușurință să cadă în prada fast-food-ului și, automat, a riscurilor de sănătate asociate cu acesta, dar oamenii de știință au descoperit un truc psihologic simplu prin care să împiedice asta.

Cheia stă în jocul cu tendința naturală a adolescenților de a fi rebeli. Cercetătorii au explicat mai multor tineri felul în care campaniile de marketing ale companiilor fast-food sunt structurate astfel încât să îi facă pe oameni să fie dependenți de acest tip de mâncare – astfel, mulți adolescenți au fost convinși să își schimbe preferințele în materie de mâncare.

Această tehnică s-a dovedit chiar mai utilă decât cea care presupune oferirea de informații cu privire la alimentele sănătoase. Aceasta din urmă presupune un anumit nivel de persuasiune, care poate fi ușor respins de adolescenți.

„Unul din cele mai captivante lucruri este că am reușit să îi convingem pe copii să aibă o reacție negativă imediată la fast-food și marketing-ul pentru fast food, și o reacție pozitivă imediată la mâncărurile sănătoase”, a explicat omul de științe comportamentale Cristopher J. Bryan, de la University of Chicago Booth School of Business.

În cadrul studiului au luat parte 362 de adolescenți de clasa a opta, cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani. Ei au fost împărțiți în două grupuri. Un grup a primit un raport investigativ cu privire la trucurile de publicitate folosite de companiile de fast-food, pe când celălalt grup a primit un raport cu privire la beneficiile unei alimentații sănătoase.

Primul raport conținea fraze de genul „companiile cheltuie foarte mulți bani pentru a găsi modalități de a face ca mâncărurile nesănătoase să dea mai multă dependență”, pe când al doilea conține fraze precum „precum o mașină, corpurile noastre au nevoie de combustibil pentru a continua să funcționeze, și nutrienții sunt precum combustibil pentru corpurile noastre”.

Cercetătorii au urmărit ulterior ce alegeri au făcut adolescenții la cantină în restul anului școlar. Astfel, au descoperit că tinerii care fuseseră expuși la raportul cu privire la trucurile de publicitate au ales să mănânce mai sănătos. Rezultatele cele mai puternice s-au înregistrat în cazul băieților, care au cumpărat cu 31% mai puține snack-uri nesănătoase pe parcursul următoarelor trei luni de la studiu. Diferența dintre băieți și fete s-ar putea datora faptului că fetele au tendința să fie mai preocupate de siluetă, astfel încât ambele rapoarte le-au convins.