Cum a ajuns telefonul să fie cea mai bună cameră foto pe care o ai cu tine

În urmă cu aproape un secol, un inginer din Germania a vrut o cameră foto compactă și ușoară pe care s-o ia peste tot cu el. Ideea lui s-a concretizat în Leica și în democratizarea fotografiei. Trăim, în prezent, a doua democratizare semnificativă.

În mai puțin de două decenii, telefonul a trecut de la camere foto de un megapixel până la aproape 40 MP. A trecut de la axarea pe numărul de pixeli la concentrarea pe calitate, redarea detaliilor sau chiar sporirea capabilităților de captură în lumină puțină. Astfel, la mijlocul lui 2018 ne regăsim într-un moment excelent: telefonul a devenit cea mai bună cameră foto pe care s-o folosim.

Spre deosebire de o cameră foto-video dedicată, un telefon e mai mult decât atât. Toate celelalte funcționalități pe care ți le pune la îndemână, și care îl transformă într-un hub extrem de puternic pentru conținutul acesta, îl fac o cameră foto bună. Așa cum i-am urmărit parcursul în cinematografie, așa se întâmplă și în fotografie.

Primele telefoane cu cameră foto n-aveau, de exemplu, extensia rețelelor sociale sau salvării lor în cloud. În prezent, după câteva minute de instalat și configurat aplicații dedicate, îți poți salva toată colecția și toate albumele online. Totodată, poți să lași în seama telefonului ca să le sorteze. De exemplu, Google Photos este o aplicație care face fix asta. Este preinstalată pe anumite telefoane, cum ar fi seria Motorola Moto G6, sau o poți descărca din Play Store sau App Store.

Pe mai departe e necesară o trecere în revistă a tuturor calităților care fac din telefon o cameră foto remarcabilă. Încă nu a fost câștigat niciun Pulitzer cu o fotografie realizată cu telefonul, dar nici nu suntem departe.

Cum să descifrezi specificațiile unei camere foto de pe telefoane

Cum telefonul meu din ultima lună a fost, preponderent, un Motorola Moto G6 Plus, mă voi referi la hardware-ul și software-ul pe care le are pentru a detalia ce face bine o cameră pe un telefon. Acest model are un modul dual. Unul are 12 megapixeli cu o diafragmă de f/1.7 și al doilea senzor are 5 MP cu f/2.2. Pe față, pentru selfie, e un senzor de 8 MP cu f/2.2. Da, poate filma 4K, pentru că deja este un standard de care te poți bucura și pe telefon.

Din modulul de pe spate, al doilea senzor e folosit pentru a optimiza procesul de defocalizare a fundalului când fotografiezi portrete. Mai este folosit și pentru diverse alte efecte la care ai acces în meniul de post-procesare din cameră, după ce ai făcut poza.

Legat de megapixeli, în urmă cu trei ani am făcut un experiment: am luat un telefon cu doar 1,3 MP și am fotografiat. Sigur, calitatea nu era prea ridicată, și telefonul era vechi, dar ideea era că rezoluția finală nu-i atât de importantă. De exemplu, pozele de pe Instagram au, la cea mai bună rezoluție, un megapixel pătrat. Atât: 1 MP! Pe Facebook, cea mai bună rezoluție e sub trei megapixeli. Dar ideea de bază e aceasta: 8 MP e o rezoluție remarcabilă pentru majoritatea fotografiilor pe care le vei face. Asta pentru că e rezoluție 4K, astfel că și pe cel mai bun ecran disponibil acum tot vor arăta excelent.

În cazul acelei valori f, cu cât e mai mic numărul, cu atât mai bine. Valoarea se „traduce” în cantitatea de lumină care ajunge la senzor când faci poze. De exemplu, o deschidere f/1.7 e excelentă în prezent, pe când f/2.2 e, de regulă, pentru camere foto care fie au zoom optic, fie au alt scop. Pe Moto G6 Plus, de exemplu, camera de 5 MP cu f/2.2 nu are sistem de autofocus, pentru că e acolo ca să măsoare adâncimea dintr-o poză. Scopul e să „știe” telefonul cât și unde să defocalizeze fundalul sau unde să facă separarea culorilor (atunci când vrei).

Rezumând: 12 MP e o rezoluție bună, iar din pozele finale poți decupa destul de mult ca să reîncadrezi pe ceea ce te interesează. Iar în ceea ce privește printul, poți avea lejer pozele de 8 MP sau 12 MP la dimensiuni A4.

Telefonul cu cameră foto este excelent pentru actualul stadiu al internetului

Poate e evident, poate nu, dar camerele foto de pe telefoane au evoluat odată cu nevoia de conținut de pe internet. Avem, în prezent, posibilitatea de-a filma 4K tocmai pentru că au fost site-uri care au permis încărcare de așa clipuri. La fel cu pozele. Rezoluția a crescut, și calitatea asemenea, pe măsură ce internetul a fost mai rapid și ecranele pe care vedem conținutul au devenit mai bune.

Puțini mai printează poze în prezent, deși e o senzație aparte să vezi un astfel de produs în mâinile tale. Îi dai formă și nu-i o formă căreia îi poți da „delete” când n-o mai vrei. Poate avea altă însemnătate. Dar chiar și dacă faci asta, cel mai probabil încarci online mai mult decât printezi. În acest context, procesarea pozelor este un alt domeniu care s-a dezvoltat în ritm accelerat.

Până în urmă cu câțiva ani doar fotografii profesioniști, sau entuziaști, se interesau de programe de procesare. În prezent, piața de aplicații pentru așa ceva a explodat. Sunt produse de care probabil ai auzit sau chiar ai folosit, cum ar fi VSCO, Snapseed, Photoshop Express sau Lightroom, iar acestea sunt doar cele mai cunoscute.

Ca să ai o imagine de ansamblu mai bună asupra momentului în care ne regăsim, gândește-te că în vremea camerele foto pe film trebuia să umpli filmul (36 de cadre), să-l duci la developat și să aștepți. Dacă developai tu, trebuia să ai grijă cu substanțele chimice folosite ca să nu greșești procesul. Fix developarea e procesare foto, dar acum o poți face într-o aplicație dedicată.

În cazul camerelor foto digitale puteai avea acces mai repede la poze, dar doar dacă aveai un laptop în care să citești cardul pe care erau stocate (mai nou, ai Wi-Fi pentru conexiune directă cu telefonul). Față de aceste două medii, telefonul a venit și cu hardware pentru a captura instantaneul dorit, dar și cu hardware și software pentru a-ți face cadrul acela cunoscut lumii.

Fluxul este, de cele mai multe ori, următorul: fotografiezi, alegi poza preferată, procesezi mai mult sau mai puțin (după preferințe) și trimiți via internet. Fie că încarci pe-o rețea socială ca Facebook sau Instagram ori pe platforme dedicate de fotografie, fie că trimiți prietenilor, rudelor, fluxul este incredibil de facil și de rapid. Iar în foarte multe momente viteza este esențială.

Totodată, dacă vrei să experimentezi în lumea fotografilor profesioniști, poți oricând să încerci aplicații care trag în format RAW. Probabil l-ai mai întâlnit până acum. Este formatul care reține cele mai multe detalii în fiecare fotografie pe care o faci. Sigur, și fiecare fotografie ocupă mai mult spațiu decât una obișnuită. Dar odată ce-ai făcut-o o poți procesa cu o gamă mai largă de opțiuni, de la recuperare de detalii în zone luminoase sau întunecate până la optimizarea culorilor după bunul plac.

Până nu demult asta era o flexibilitate de care te bucurai doar cu camere foto profesionale.

Câteva considerente absolut necesare despre fotografia cu telefonul

Am început articolul acesta de la ideea că cea mai bună cameră foto e pe telefon. N-o lua ad litteram, cum că ar fi cea mai bună și singura. Nu, e cea mai bună pentru că este: ușor de folosit, rapidă și deschide lumea fotografiei cât mai multor oameni. Este, pe bună dreptate, cea mai mare democratizare în acest domeniu.

Astfel, pe un Motorola Moto G6 Plus pe care l-am dat deja exemplu, pot avea cinci aplicații care să dezvolte și mai mult modul în care fotografiez. Întâi este aplicația camerei foto și Photos de la Google. Prima capturează, a doua ordonează. Apoi, VSCO are filtre care imită filmul foto, iar Snapseed oferă o gamă largă de opțiuni de procesare. Dacă vreau să obțin și mai mult din cadrele mele, apelez la Lightroom sau chiar ProShot. Cea din urmă e pe bani, dar oferă același nivel de control ca o cameră foto profesională.

Gândește-te că toate acestea pot fi pe un telefon care are un preț excelent. Iar pe ecranul de 5,9 inci pot să îmi ordonez sau prelucrez mai ușor imaginile. La această flexibilitate și performanță se reduce fotografia pe telefon. Nu mai e vorba doar de numărul megapixelilor, ci de mult mai mult.

Acest articol face parte din secțiunea Tehnologia, de la prețul corect la beneficii, realizată cu sprijinul Motorola România.