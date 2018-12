Primul trailer la noul Hellboy îți bagă frica în oase

În 2019, vom avea partea de un nou lung metraj Hellboy. Acesta nu va mai fi semnat de Guillermo del Toro, dar se anunță a fi foarte interesant.

În 2004 și 2008, fanii benzilor desenate și a lui del Toro s-au bucurat de două filme Hellboy. Cu Ron Perlman în rolul principal, acelea nu au reprezentat neapărat un succes răsunător la public, dar au fost totuși destul de apreciate.

Noul Hellboy ce urmează să ajungă în cinematografe în 2019 nu are niciun fel de legătură cu acele pelicule, dar se anunță a fi foarte interesant, mai ales datorită distribuției remarcabile. Rolul principal va fi jucat de această dată de David Harbour, cunoscut publicului larg datorită rolului important pe care îl joacă în îndrăgitul Stranger Things. Cei mai mulți fani de thriller sau horror o recunosc pe Milla Jovovich din seria Resident Evil, dar va completa și ea pachetul noului Hellboy. Ian McShane pe care îl știi din Pirates of the Caribbean, Deadwood, American Gods sau Game of Thrones este de asemenea prezent.

La baza noului film se vor afla tot benzile desenate Hellboy publicate de Mike Mignola sub eticheta Dark Horse Comic Book. Regia va cădea în sarcina lui Neil Marsha, cu o lungă istorie când vine vorba de filme horror sau cu un grad sporit de violență, precum The Descent, Doomsday sau Centurion.

În primul trailer pentru Hellboy, personajul principal colaborează cu membri ai Biroului de Cercetare și Apărare împotriva Paranormalului. În practică, se luptă cu o serie stufoasă de monștri care amenință planeta noastră. Există și o parte mai eomțională a ecuației generată de traumele interioare ale personajului creat de Mignola. Hellboy încearcă să se împace cu latura sa demonică și cu faptul că majoritatea oamenilor îl percep ca pe un monstru. Acțiunea filmului se petrece în Regatul Unit al Marii Britanii, iar antagonistul principal este Blood Queen intepretată de Milla Jovovich.