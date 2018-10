Google Pixel 3 XL are cea mai stupidă eroare pe care ai văzut vreodată

Mai mulți posesori de Google Pixel 3 XL au început să se plângă online în legătură cu o a doua crestătură ce a apărut pe ecranul telefonui și pare să fie un bug cât se poate de deranjant.

Crestăturile pe ecranele telefoanelor au devenit un standard în industrie, de când Apple a decis să le integreze pe iPhone X în 2017. Din acel moment, au fost adoptate de majoritatea producătorilor chinezi de mobile, dar și de creatori occidentali precum Google.

Doar Samsung a reușit să lupte împotriva curentului, dar motivația s-ar putea să aibă legătură cu campania foarte agresivă împotriva gigantului din Cupertino de acum aproximativ un an. Cu alte cuvinte, nu sud coreenii nu mai pot adopta o particularitate de design după ce au ironizat-o intens.

Crestăturile pe mobile vin într-o varietate semnificativă de forme și grosimi. Gadgeturi precum recent anunțatul OnePlus 6T au optat pentru o variantă de picătură sau strop de rouă, după cum îi zic americanii. În cazul Google Pixel 3 XL, crestătura este una semnificativ mai groasă și deranjantă.

Din acest motiv, în momentul în care a început să apară de mai multe ori pe ecranele unor telefoane de top de la Google, dezamăgirea utilizatorilor a fost semnificativă.

Este evident pentru toată lumea că cea de a doua crestătură este o problemă de software, dar asta nu reprezintă o veste îmbucurătoare pentru cei care nu-și pot utiliza prețiosul gadget în condiții optime. Situația neplăcută a început să ia amploare în ultimele zile pe rețelele de socializare și este greu de apreciat când se va remediat printr-o actualizare din partea Google.

În plus, mulți dintre cei care s-au confruntat cu această situație au confirmat că, după ce îți închizi și îți deschizi forțat telefonul, problema se rezolvă.

„You like notches? We ADDED a second notch!!!” Google, while making the new Pixel 3, apparently.

Posted my u/jtmacnb on reddit pic.twitter.com/OBvzJaawnO

— Isolinear Chap KC ? (@FNAKC) October 27, 2018