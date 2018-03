Oscar 2018: câștigătorul categoriei Cel mai bun regizor

Oscar 2018 și-a anunțat câștigătorii și unul dintre cele mai râvnite recunoașteri este să fii cel mai bun regizor. Avem și anul acesta un câștigător.

Competiția de la Oscar 2018 a fost destul de mare. La categoria Cel mai bun regizor s-au întrecut Christopher Nolan, Dunkirk, Jordan Peele, Get Out, Greta Gerwig, Lady Bird, Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, și Guillermo del Toro, Shape of Water. Dunkirk deja a luat câteva premii Oscar pentru coloana sonoră foarte reușită, după cum ai putut vedea în articolul live Oscar 2018.

Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor este una dintre cele mai importante distincții ale serii. Asta pentru că viziunea regizorului este cea care face aproape jumătate din film, la care se adaugă performanțele actorilor, a sunetului, a imaginii și altele. Cinci regizori sunt nominalizați, cu cinci lungmetraje care au umplut sălile de cinema, dar și rubricile criticilor.

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/j2bWcOFGd2 — The Academy (@TheAcademy) 5 martie 2018

În orice caz, după cum ai văzut deja în live text, cel mai bun regizor al lui 2018 este Guillermo del Toro, pentru lungmetrajul SF Shape of Water. Emma Stone, deținătoare de Oscar, este cea care a anunțat cel mai bun regizor al lui 2018.

Au fost nume mari, viziuni și mai mari, însă regizorul mexican del Toro este cel mai bun dintre cei mai buni. Cel puțin conform Academiei Americane de Film.

Guillermo del Toro are 54 de ani și a debutat în cinematografie cu scurtmetrajul Doña Lupe în 1985. S-ar putea însă să-ți fie mai cunoscut pentru filmele Blade II, Hellboy sau Pacific Rim. De acum îl vei ști datorită The Shape of Water, dar anul acesta mai vine cu un film de acțiune: Pacific Rim Uprising.

După cum vezi din cele mai cunoscute filme ale noului câștigător de Oscar, el este între extreme: de la cele mai proaste (a se citi „nu neapărat artistice”) filme până producții captivante, ca cea cu care a fost nominalizat la Oscar 2018.