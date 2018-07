Minunatul Nokia X6 se lansează global sunt denumirea de Nokia 6.1 Plus

După câteva săptămâni de zvonuri referitoare la lansarea globală a Nokia X6 în afara Chinei, speculațiile s-au dovedit a fi adevărate.

În momentul în care HMD Global a anunțat Nokia X6, telefonul a fost foarte apreciat la nivel global. Din păcate pentru fanii brandului finlandez, atunci nu a fost foarte clar dacă va ajunge vreodată să fie achiziționat în mod oficial dincolo de granițele Chinei. Au existat multe speranțe pe marginea acestui subiect, iar în momentul în care am fost la Moscova în urmă cu aproximativ o lună la un eveniment Nokia, am sperat că vor avea ocazia să pun mâna pe Nokia X6. Din păcate, nu a fost așa. Acea conferință a fost despre alte lansări.

Detaliile de fond contează însă mai puțin, important este că telefonul cu breton al HMD a început un proces de propagare globală. Primul pas este în Hong Kong, dar distribuția sa în regiunea admnistrativă a Chinei ne ajută deja să ne dăm seama ce urmează. Pe principiul, azi în Hong Kong, mâine în toată lumea, Nokia X6 va fi promovat și distribuit cu numele de Nokia 6.1 Plus.

Din aproape orice punct de vedere, vorbim de același hardware, aceleași specificații, baterie și nu numai. Nokia X6 este același lucru cu Nokia 6.1 Plus. Diferența este dată de sistemul de operare și de opțiunile de achiziție. Varianta terminalului care se comercializează în afara Chinei este preinstalată cu Android 8.1 Oreo și face pare din programul Android One. Asta înseamnă că va primi cât se poate de repede actualizarea la Android P.

În timp ce Nokia X6 care se vinde în China vine într-o varietate destul de mare de variante și combinații hardware, modelul euroepean Nokia 6.1 Plus este unul singur. Utilizează 4GB RAM și are o memorie internă de 64GB. HMD nu a confirmat momentan care va fi următoarea piață de desfacere pentru Nokia 6.1 Plus. Știm doar că, începând cu 24 iulie, va costa 290 de dolari în Hong Kong.