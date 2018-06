Instagram Lite îți aduce postările prietenilor într-o variantă simplă

Dacă n-ai un telefon foarte performant sau o conexiune la internet bună, Instagram Lite a fost lansat ca să te ajute să fii la curent cu postările prietenilor.

Chiar dacă ai un telefon cel puțin mid-range și o conexiune la internet 4G destul de bună, asta nu înseamnă că toată lumea are la fel de mult noroc precum tine. Din contră, majoritatea lumii, la nivel global, are condiții sub medie când vine vorba de telefoane și internet. De aceea, apar tot felul de variante simple ale aplicațiilor sociale, iar acum e rândul Instagram Lite să fie lansată.

Aplicația n-a fost anunțată în vreun fel oficial de către companie și a fost lansată discret. A apărut în Google Play și poate fi găsită aici. Are doar 573 KB, ceea ce o face de 55 de ori mai mică decât aplicația standard Instagram. Odată instalată, va putea fi folosită cam la fel ca aplicația standard, poți posta pe feed sau în Stories, te poți uita la ”poveștile” altora și poți folosi tabul Explore.

Două lucruri lipsesc momentan din aplicație: posibilitatea de a posta videoclipuri și de a le da mesaje prietenilor; cea din urmă funcție ar fi mai mult decât binevenită în cadrul Instagram Lite. Totuși, chiar și așa, aplicația ar trebui să fie o mână de ajutor pentru utilizatorii din țări în curs de dezvoltare, care au telefoane cu spațiu mic de stocare, conexiuni la internet lente sau care costă foarte mult.

Instagram a ajuns la un miliard de utilizatori care folosesc aplicația lunar, așa că noua variantă a acesteia ar putea să ajute compania să meargă spre al doilea miliard de clienți fideli.