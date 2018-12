Noul Huawei premium va avea ecran mai bun și cameră extraordinară

Cu Huawei P20 Pro, compania s-a dus către camera triplă. Pentru 2019, seria P se duce un pic mai departe, dar în megapixeli.

Cât așteptăm telefonul cu 48 de megapixeli vândut sub brandul Huawei sau sub brandul Honor, Sony mai are un senzor: 38 de megapixeli. Are numele IMX607 și ar putea sfârși pe Huawei P30 Pro – telefon care ar putea rămâne la cameră triplă, cum a fost și modelul din 2018.

Camera va fi folosită, mai ales, pentru fotografii realizate în condiții cu lumină puțină. Va combina informația mai multor pixeli pentru o imagine finală mai curată, dar mai mică (în termeni de rezoluție).

Mai mult, Huawei ar folosi un ecran AMOLED curbat, cum are pe Mate 20 Pro. Trecerea e cumva evidentă, dat fiind că are deja un flagship pe care a experimentat cu acest design.

Noul ecran ar urma să fie produs de LG, deși e puțin probabil, sau de compania chineză BOE, unde e ceva mai probabil. Ambii producători sunt sunt însă furnizori de ecrane pentru Huawei Mate 20 Pro.

Ce păstrează compania pe noul telefon e însă crestătura în ecran în partea de sus. Doar că, spre deosebire de seria P sau seria Mate din 2018, în 2019 ar aborda mai degrabă designul de pe OnePlus 6T. În loc de-o zonă mai mare, ar fi totul ca o picătură (?), dacă poate fi caracterizat astfel acest design.

Totuși, atât Nova 4, cât și Honor View 20 ar avea ecran perforate. Pe zona asta, Samsung Galaxy S10 e așteptat cu același design.

Deloc surprinzător, procesorul va fi un Kirin 980. Acesta a debutat pe Huawei Mate 20 Pro și e primul al companiei realizat pe infrastructura de 7 nanometri. Inteligența artificială e punctul forte al acestui cip. O serie nouă de procesoare va fi introdusă abia cu următorul Mate, în toamna lui 2019.

Huawei P30 (cu versiuni Lite și Pro) va fi lansat în primăvară. Deocamdată, nu se știu detalii suplimentare, dacă va fi înainte de MWC sau într-un eveniment separat cu mult după.