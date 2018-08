Facebook face curățenie printre testele de personalitate care ți-au furat datele

Cu un pic de noroc, nu vom uita prea curând de scandalul cu Facebook și Cambridge Analytica. Pe de altă parte, se pare că sunt multe alte teste de personalitate care au abuzat de răspunsurile oferite de tine online la întrebări.

Formatul interacțiunilor pe Facebook s-a schimbat radical în ultimul deceniu, dar asta nu înseamnă că testele de personalitatea care au făcut valuri la un moment dat nu rămân în inimile utilizatorilor. Multe dintre ele veneau la pachet cu o doză semnificativă de divertisment și făceau o treabă foarte bună în a stârni polemici între prieteni. Din păcate, prea puține dintre ele erau nevinovate și îți foloseau datele într-o manieră transparentă.

Ai fi surprins de modul în care funcționează internetul și cât de repede poate profita cineva de pe urma răspunsurilor pe care le-ai dat de bunăvoie la niște întrebări aparent nevinovate. Din fericire, cei de la Facebook se străduiesc să nu mai fie surprinși de aceleași practici îndoielnice. Tocmai din acest motiv, au suspendat accesul la Facebook pentru aproximativ 400 de aplicații online.

Conform postării de pe blogul oficial al companiei, cei de la Facebook au luat decizia radicală din cauza faptului că un număr surprinzător de mare de aplicații abuzau de datele colectate de la internauți.

O situație mai specială are legătură cu aplicația MyPersonality. Testul de personalitate cu pricina se pare că adunase datele persoanelor care făceau chestionarul doar pentru a le comercializaa mai departe, ca să fie folosite împotriva ta. ”Astăzi, am blocat MyPersonality, o aplicație care a fost activă mai ales înainte de 2012 și care a eșuat să ofere celor de la Facebook mijloacele necesare și contextul pentru un audit. În plus, este clar că au partajat informațiile adunate cu cercetătorii și alte companii terțe cu minusuri semnificativve pe partea de securitate și criptare.”

Acest anunț vine la câteva zile după ce aplicația Onavo Protect a celor de la Facebook a dispărut din AppStore din cauza modului în care colecta date despre utilizatori și le livra către Facebook.