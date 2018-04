De ce spune știința că ar trebui să te bucuri dacă ești „foarte neatractiv”

Viața e oarecum mai ușoară pentru oamenii frumoși, pentru că e mai ușor să îți faci prieteni și să primești un job când te ajută și fața, dar cei de la polul opus nu sunt nici ei ghinioniști.

Oamenii cred că dacă posezi frumusețe fizică, vei câștiga mai mulți bani. De ce? Pentru că oamenii frumoși au mai multă încredere și mai multe aptitudini sociale, iar asta îi face să pară mai capabili în ochii angajatorilor și să primească salarii mai mari.

Un studiu publicat în Journal of Business and Psychology arată că există un preț pentru beneficiile pe care le aduce frumusețea. Satoshi Kanazawa de la London School of Economics and Political Science și Mary Still de la University of Massachusetts in Boston au analizat datele de la 20.000 de tineri americani. Ei au fost intervievați și măsurați în funcție de nivelul de atractivitate de trei ori pe parcursul studiului – prima oară la 16 ani și ultima oară la 29 de ani.

Studiului a demonstrat că teoria că persoanele neatractive câștigă mai puțini bani nu este chiar atât de simplă pe cât pare. Când detalii precum sănătate, extrovertism și inteligență au fost luate în considerare, s-a putut observa că persoanele care posedau aceste trăsături câștigau mai mulți bani decât ceilalți. Mai mult, s-a dovedit că persoanele etichetate drept „foarte neatractive” câștigă mai mult decât cele etichetate drept „neatractive” și uneori mai mult decât persoanele „normale” și „atractive”.

Conform BPS Digest, trăsătura de personalitate „deschiderea către experiențe” ar putea fi corelată , în mod surprinzător, cu salarii mai mici și atractivitate mai mare. „Ar putea această asociere între deschidere [către experiențe] și atractivitate să fie un indiciu că unii din cei foarte neatractivi au obținut scoruri extrem de mici la deschidere, pentru că erau probabil devotați profund unei anumite zone de interes, urmând-o obsesiv și excluzând toate obstacolele și într-un final pătrunzând în câmpul de muncă al domeniului lor?”, a scris Alex Fradera.

Still a explicat că metodele folosite de studiile din trecut nu au luat în considerare diferențele dintre oamenii considerați „neatractivi” și cei „foarte neatractivi” și i-au pus pe toți într-o oală.