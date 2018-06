10 tendințe în tehnologia creativă prezentate în studii de caz spectaculoase

La iCEE.fest vor veni nume mari din industrie. Este astfel o ocazie să descoperi diverse inovații și tendințe care vor domina piața.

Cei aproape 200 de experți și speakeri internaționali care vin la București săptămâna viitoare, pe 14 și 15 iunie, vor prezenta publicului iCEE.fest nu doar cele mai noi tendințe în digital, ci si modul în care tehnologia e folosită pentru amplificarea creativității si a interacțiunii consumatorilor cu brandurile.

Lista speakerilor din domeniile creație, realitate virtuală, augmentată, mixtă si experiențială este aici.

Iată 10 tendințe pe care le vei putea vedea, exemplificate cu tot atâtea studii de caz realizate de companiile care vor prezenta pe scenele festivalului.

1. Granița dintre real și virtual dispare. Noile tehnologii permit ca un gamer să concureze, pe bune, cu un pilot de curse în timp real. Iată o nebunie tehnică și creativă realizată de Unit 9.

Aceeași companie realizează și alte proiecte spectaculoase precum acesta, în care apa a „prins viață”.

Unit9 va prezenta tot în a doua zi a festivalului, 15 iunie, pe Upgrade Stage

2. Experiențe interactive de gaming si entertainment în AR, combinate si cu televiziunea „tradițională”. În curând vom putea privi show-uri și competiții sportive pe masa din sufragerie. Un proiect spectaculos al celor de la Rewind, pentru Redbull.

Rewind va prezenta în a doua zi a festivalului, 15 iunie, pe Upgrade Stage

3. Realitatea mixată, cu elemente combinate de AR și VR. Filmările volumetrice produc „magie multidimensională”. Iată câteva exemple, via Dimension Studio.

Puteți afla mai multe de la Simon Windsor, cofondator & Director, Dimension Studio/ Upgrade Stage/ 15 iunie.

4. Integrarea publicului în film: „Ghost in the shell” – o experiență VR, de la REWIND. Pentru realizarea „Ghost in the shell”/ VR, Rewind a colaborat cu Oculus, Paramount și Dreamworks.

Rezultatul? Noțiunea de „spectator” se schimbă: publicul poate fi parte din acțiune.

Head of Special Projects @ REWIND, Oliver Kibblewhite va fi prezent la București pe 15 iunie/ Upgrade Stage

5. Arta tridimensională, în realitate virtuală: Phelps Vs. Shark, de la Discovery VR

Discovery și artistul Wesley Allsbrook au combinat realitatea virtuală, arta și știința pentru a descrie momentul în care cel mai important înotător al tuturor timpurilor, Michael Phelps se confruntă cu cel mai puternic prădător al oceanelor.

VP of Interactive & VR @ Discovery Agency, Cory Key vine la iCEE.fest 2018/ Upgrade Stage, 15 iunie

6. Producții grandioase pentru captarea atenției consumatorilor. Produsă de regizorul spaniol Pedro Martin-Calero, BBH London a creat o poveste care i-a adus alături pe Maradona, Cafu, Effenberg și Vicente del Bosque. Toate acestea, în pregătirea CM de fotbal din Rusia.

Lucian Trestler, Strategy Director & Melanie Arrow, Entertainment Lead și Strategy Director, ambii de la BBH London vor fi pe Upgrade Stage/ 15 iunie

7. Experiențele „extreme” nu mai implică riscuri. The Slide: o vedere 360°/ VR, de la Happy Finish. The Shard este cea mai înaltă clădire din Marea Britanie, atrăgând vizitatori din întreaga lume.

Happy Finnish a dorit să îmbunătățească vederea deja spectaculoasă, adăugând elemente de realitate virtuală.

Global CEO @ Happy Finish, Daniel Cheetham va fi pe Upgrade Stage/ 15 iunie

8. Interacțiunea directă cu produsele, înainte de achiziție, e posibilă acum prin tehnologiile AR. Telefoanele smart și tabletele pot funcționa, prin realitate augumentată, ca o oglindă interactivă.

Cofondator & Chief Executive @ Holition, Jonathan Chippindale vine la iCEE.fest 2018/ Upgrade Stage/ 14 iunie

9. Într-o lume dominată de social media, real-time marketingul e în creștere. Un exemplu: elemente din social media cu efect direct în prețul produselor: Campania Hungerithm, de la MediaCom.

Cu un algoritm care monitorizează starea de spirit online, Hungerithm e o campanie care a avut rezultate remarcabile: 67% creștere a vânzărilor. O idee premiată cu Gold, la Cannes Lions.

Global Head of Mobile @ MediaCom, Ben Phillips va fi prezent la iCEE.fest / Upgrade Stage/ 14 iunie

10. Umorul și curajul funcționează în continuare. La final, o veste bună: tehnologia nu oferă soluții pentru orice. Uneori, e suficient umorul și curajul. Campania BBH London pentru ABSOLUT nu are nevoie de prea multe comentarii.

Interactive Central and Eastern Europe Festival – iCEE.fest – se va desfășura la București săptămâna viitoare, pe 14 și 15 iunie. Toate detaliile despre bilete disponibile, agenda și speakeri sunt pe site-ul oficial.