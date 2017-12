Află unde trebuie să mergi ca să te simți ca în Star Wars The Last Jedi

Star Wars The Last Jedi tocmai a avut avanpremiera mondială, dar creatorii săi au decis să mai publice un clip pentru a spori interesul.

Deși va fi lansat pe ultima sută de metri a acestui an, Star Wars The Last Jedi are mari șanse să obțină cele mai mari încasări la box office în 2017. Interesul pentru noul film este unul semnificativ și sunt șanse infime ca oamenii să nu stea la coadă să-l vadă în momentul în care va avea premiera în cinematografele de la noi.

Star Wars The Last Jedi va ajunge în cinematografe în doar câteva zile, iar pentru că include unele dintre cele mai spectaculoase locații de până acum, producătorii au decis să ni le detalieze într-un clip de două minute. Universul Star Wars a fost întotdeauna asociat cu niște planete și spații îndepărtate. Este îmbucurător însă că multe dintre ele nu au fost create pe computer, ci reprezintă teritorii de pe frumoasa noastră planetă pe care le poți vizita.

Din clipul intitulat sugestiv Worlds of The Last Jedi, cei de la Lucasfilm ne arată că poți și tu să vizitezi spațiile în care s-a filmat episodul opt din Star Wars. În următorul tău concediu, s-ar putea să recunoști scene din The Last Jedi dacă mergi în deșerturile din Tunisia sau Abu Dhabi. Pădurile de lemn roșu din California și ghețarii din Hardangerjøkulen – Finse, Norvegia ocupă de asemenea un rol important în cel mai nou film.

Rian Johnson, regizorul, scenaristul și unul dintre producătorii filmului a fost foarte încântat de faptul că a putut găsi niște locații remarcabile pe care ulterior le-a personalizat cu niște platouri de filmare futuriste. Zonele menționate mai sus au fost foarte importante în film, deoarece au ilustrat planetele Bight, Crait și Ahch-To. Dubrovnik din Croația, același orășel care joacă un rol principal în Game of Thrones a ținut locul planetei Canto Bight. Salar de Uyuni din Bolivia a devenit Crait pentru Star Wars The Last Jedi. Insula Skellig Michael în apropierea coastei Irlandei este de asemenea foarte importantă, având în vedere că reprezentat locația ultimelor cadre din Star Wars The Force Awakens.

Star Wars The Last Jedi ajunge în cinematografe în această săptămână, pe 15 decembrie.