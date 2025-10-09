Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
09 oct. 2025 | 18:40
de Ioana Bucur

Zodiile norocoase în octombrie 2025. Astrele le-au pregătit surprize mari în a doua lună de toamnă

Horoscop
Zodiile norocoase în octombrie 2025. Astrele le-au pregătit surprize mari în a doua lună de toamnă

Octombrie 2025 vine cu o energie aparte, iar astrele par să zâmbească larg pentru câteva zodii care vor avea parte de noroc pe toate planurile. Este o perioadă a schimbărilor benefice, a șanselor neașteptate și a noilor începuturi, mai ales pentru cei care au avut parte de provocări în ultimele luni. Iată care sunt zodiile favorite ale Universului în a doua lună de toamnă și ce surprize le așteaptă.

Zodiile cu noroc în octombrie

Taur

După o perioadă plină de tensiuni, nativii Taur intră într-o etapă de stabilitate și prosperitate. Venus, planeta lor guvernatoare, le aduce echilibru emoțional și noroc financiar. Proiectele începute în vară încep să dea roade, iar o veste bună legată de bani sau carieră poate apărea chiar în prima jumătate a lunii. În plan personal, dragostea înflorește pentru cei singuri.

Leu

Vezi și:
Zodiile care îşi schimbă destinul din luna octombrie. Astrele le pregătesc surprize de neuitat
Horoscop zilnic 10 octombrie 2025. Zodia care riscă să piardă o sumă importantă de bani

Leii vor străluci mai mult ca niciodată. Octombrie le aduce recunoaștere, succes profesional și o energie debordantă. Jupiter le amplifică carisma, iar șansele de a primi o promovare sau o oportunitate de colaborare sunt mari. În dragoste, Leii vor fi mai deschiși emoțional și pot începe o relație care le schimbă perspectiva asupra iubirii.

Scorpion

Pentru Scorpioni, luna octombrie 2025 este un punct de cotitură. Intuiția lor este mai puternică decât oricând, iar deciziile inspirate îi vor duce pe drumul succesului. O situație care părea blocată se rezolvă favorabil, iar norocul le surâde mai ales în a doua parte a lunii. Pe plan sentimental, pasiunea se reaprinde, iar o veche iubire ar putea reveni în viața lor.

Capricorn

Capricornii vor fi printre marii câștigători ai acestei luni. Munca lor începe să fie recunoscută, iar astrele îi sprijină în obținerea unui câștig financiar neașteptat. Totodată, pot primi o ofertă profesională avantajoasă sau pot finaliza un proiect important. În viața personală, au parte de liniște și înțelegere, după o perioadă agitată.

Pești

Norocul le bate la ușă pe toate planurile. Uranus și Neptun le aduc surprize plăcute, de la bani veniți pe neașteptate până la oportunități care le pot schimba viața. Este o lună în care Peștii trebuie să aibă curaj să spună „da” noilor începuturi. În dragoste, se anunță o conexiune profundă, cu potențial de durată.

Octombrie 2025 este luna în care Universul le oferă o șansă reală de evoluție și fericire acestor cinci zodii. Fie că este vorba despre bani, iubire sau carieră, astrele le sunt alături, iar surprizele care urmează pot schimba complet direcția vieții lor.

Sfatul astrologilor: Urmează-ți instinctul, fii deschis la schimbare și nu rata oportunitățile care apar — pentru că norocul, în octombrie, va fi de partea ta!

Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Fetiţa cea mai frumoasă din lume a împlinit 24 de ani şi o recunoşti cu greu. „Copilul-minune al modellingului” s-a transformat complet, cu ce se ocupă acum
Fetiţa cea mai frumoasă din lume a împlinit 24 de ani şi o recunoşti cu greu. „Copilul-minune al modellingului” s-a transformat complet, cu ce se ocupă acum
Monden
acum 2 ore
Când va fi înmormântat Marius Keseri? Gestul făcut de Marian Ionescu faţă de fostul toboşar Direcţia 5
Când va fi înmormântat Marius Keseri? Gestul făcut de Marian Ionescu faţă de fostul toboşar Direcţia 5
Monden
acum 2 ore
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru Asia Express 2025. La 72 de ani, a rezistat mai mult decât mulți tineri
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru Asia Express 2025. La 72 de ani, a rezistat mai mult decât mulți tineri
Emisiuni TV
acum 5 ore
Cele 4 zodii care atrag banii ca magnetul toată viaţa. Au noroc financiar de invidiat
Cele 4 zodii care atrag banii ca magnetul toată viaţa. Au noroc financiar de invidiat
Horoscop
acum 8 ore
Parteneri
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Click.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
Digi24
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Unica.ro