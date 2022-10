Zodiile de bărbați care nu știu să iubească. Trebuie să te ferești de ei

Specialiștii au adus noi detalii despre zodii. Astrologii au venit în ajutorul femeilor și au făcut un top al masculilor care nu știu să iubească. Unii dintre ei nu știu cum să își demonstreze iubirea, iar alții folosesc rar cuvinte care sunt adorate de partenere în general. În timpul acesta, printre ei se numără și câteva semne care nu vor deloc să împartă atenția cu nimeni din jur.

Zodii de bărbați pe care trebuie să le ocolești: nu știu să iubească

Gemeni: comunicarea este un lucru la care te pricepi bine în relațiile de prietenie sau cu familia, dar nu în cuplu. Emoțiile sunt un subiect tabu pentru acești nativi care nu vor deloc să știe lumea ce se află în sufletul lor. Se întâmplă foarte rar ca un nativ Gemeni masculin să facă declarații de dragoste sau gesturi deosebit de romantice pentru partenera sa. Acest lucru îi afectează foarte mult relația de iubire. El riscă enorm în fiecare zi, dar schimbarea vine doar dacă se dorește.

Fecioară: are și el dificultăți de exprimare a sentimentelor. De asemenea, el nici nu știe de cele mai multe ori ce vrea. Se aprinde rapid și la fel de repede se și stinge. Nu își arată gesturile de afecțiune dorite de parteneră și se plictisește repede de oamenii din jur. Mintea și sufletul se bat cap în cap deseori. Ei cred că își doresc stabilitate, dar în realitate vor să se simtă ca în facultate tot timpul. Libertatea lor contează mai mult decât orice.

Alți nativi

Vărsător: are mari dificultăți în a-și arăta sentimentele. Nativii aceștia nu îmbină perfect spiritul artistic cu latura rațională. Una din slăbiciunile lor este ignorarea emoțiilor. Pare că un vărsător este foarte rece, dar în fapt îi pasă cu mult mai mult de propria persoană încât nu mai are timp de altcineva. Are senzația că știe ce își dorește, dar în timpul acesta nu face decât să îi încurce sau să îi dezamăgească pe alții.

Nu are o educație emoțională și de cele mai multe ori nu îi pasă dacă rănește pe cineva sau nu. Acesta ține cont foarte mult de senzațiile de moment. Vrea să trăiască foarte multe experiențe, dar o face într-un mod extrem de greșit. Acest haos îl costă deja timp, energie și îi scade din valoare. Sufletul său e mult prea plin de detalii care nu contează, iar mintea nu îi este antrenată să culeagă lucrurile bune.