Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
22 oct. 2025 | 15:49
de Violeta Badea

Zodiile cu norocul scris în frunte până pe 26 octombrie 2025. Apar oportunităţi pe toate planurile
Semnele zodiacale cu noroc garantat pana pe 26 octombrie 2025. Sursa foto: Profimedia

Sfârșitul lunii octombrie aduce pentru anumite zodii o perioadă plină de oportunități și vești bune. Astrele favorizează deciziile importante și aduc energie pozitivă în toate aspectele vieții – de la carieră la relații și finanțe. Este momentul ideal pentru a valorifica șansele care apar, pentru a încheia proiecte începute și pentru a explora noi oportunități.

Nativii favorizați de astre până pe 26 octombrie 2025

Această perioadă favorabilă cere atenție și decizii curajoase. Este momentul perfect ca zodiile norocoase să își asume riscuri calculate și să fructifice oportunitățile care apar pe toate planurile, fie ele financiare, profesionale sau personale.

Stelele susțin inițiativa și inspirația, iar astrele aduc întâlniri și conjuncturi care pot schimba semnificativ direcția vieții nativilor de mai jos. Este timpul ca ei să privească înainte cu încredere și să transforme fiecare șansă într-un pas spre succes și împlinire.

Berbec

În următoarele zile, cei născuţi sub semnul Berbeculu se pot aștepta la avansări sau recunoașteri la locul de muncă. Intuiția lor este puternică și le va permite să facă alegeri financiare inspirate. Relațiile personale beneficiază de o atmosferă caldă, iar comunicarea cu cei apropiați va fi mai ușoară ca niciodată.

Leu

Leii vor fi în centrul atenției, iar energia lor carismatică le va aduce contacte utile și prietenii noi. Este o perioadă propice pentru inițiative creative și colaborări profesionale. În plan sentimental, conexiunile se vor intensifica, iar cei singuri ar putea întâlni persoane care le vor schimba viața.

Fecioară

Fecioarele vor observa o creștere a oportunităților financiare, mai ales prin intermediul investițiilor sau al proiectelor personale. Organizarea și disciplina le vor aduce avantaje, iar munca depusă în ultimele luni va fi răsplătită. De asemenea, relațiile de familie vor aduce satisfacții și sprijin neașteptat.

Săgetător

Pentru cei născuţi sub semnul Săgetătorului, această perioadă aduce călătorii, studii sau experiențe care le lărgesc orizontul. Aventurile profesionale sau personale se vor lega de noi începuturi. Optimismul lor va atrage oameni și resurse utile, iar deciziile luate acum vor avea efecte benefice pe termen lung.

Vărsător

Vărsătorii vor simți o energie deosebită în sectorul carierei și al dezvoltării personale. Proiectele inovative și ideile neconvenționale vor fi apreciate și recunoscute. În plan sentimental, atmosfera este armonioasă, iar relațiile existente se vor consolida. Persoanele singure ar putea avea surprize plăcute.

