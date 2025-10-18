Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
18 oct. 2025 | 09:40
de Dumitrache Diana

Zodiile chinezești care atrag succesul în a doua parte a lunii octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile în următoarele zile

Horoscop
Zodiile chinezești care atrag succesul în a doua parte a lunii octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile în următoarele zile
Zodiile chinezeşti norocoase în octombrie 2025

Pe măsură ce toamna își intră în drepturi, energia astrală din a doua parte a lunii octombrie 2025 pare favorabilă anumitor zodii chinezești. Dacă vrei să profiți la maximum de acest moment și să atragi succesul în domenii precum cariera, finanțele sau relațiile, află care sunt semnele cele mai susținute și de ce.

Zodiile chinezeşti norocoase în octombrie 2025

În a doua parte a lunii octombrie 2025, Dragonul, Bivolul, Tigrul și Capra sunt cele mai promițătoare zodii chinezești din punct de vedere al succesului. Dacă apari membrii ai acestor semne, profită de impulsul pozitiv al astrelor — acționează, fii vizibil și nu te teme să îți asumi meritele pe care le meriți!

Dragon – vârfuri de oportunități și curaj. Dragonul se află pe o pantă ascendentă începând cu 19 octombrie. În această perioadă, apar șanse concrete de progres la locul de muncă, noi proiecte sau colaborări neașteptate. Datorită energiei sale magnetice și încrederii în sine, Dragonul va fi remarcat de superiori sau parteneri, iar inițiativele pe care le va propune sunt susceptibile să fie acceptate. Financiar, se pot ivi surse suplimentare — fie prin recompense, fie prin bonusuri. Este important să îndrăznească să ceară ceea ce merită, dar cu diplomație.

Bivol – stabilitate și recunoaștere. Bivolul se bucură în această perioadă de o energie stabilă și productivă. Dacă până acum muncă susținută părea că nu aduce rezultate vizibile, între 18 și 25 octombrie apar oportunități pentru recunoaștere. Un proiect demarat mai demult poate primi aprecieri sau promovare, iar relațiile profesionale se așază pe baze mai solide. Capacitatea de perseverență a nativilor Bivol îi ajută să se mențină concentrați pe obiective, ceea ce sporește șansele de succes în domenii care necesită răbdare și consecvență.

Vezi și:
Horoscop 18 octombrie 2025. Vindecare sufletească și energie pozitivă pentru unele semne zodiacale
Zodiile care intră într-o „eră” a puterii începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa în bine

O fereastră bună pentru colaborări

Tigru – curaj, șansă și inovație. Tigrul intră într-o perioadă favorabilă pentru inițiative îndrăznețe și schimbări. Dacă avea idei neexprimate sau planuri mai „avansate”, între 20 și 28 octombrie îi sunt susținute de planetă și univers. În afaceri sau carieră poate apărea oportunitatea de a lansa ceva nou — un proiect propriu sau un rol mai curajos la locul actual de lucru. Ceea ce îl diferențiază pe Tigru acum este capacitatea de a acționa rapid: nu trebuie să amâne decizia, pentru că impulsul astral îl susține să genereze rezultat pe termen scurt.

Capră (Oaie) – creativitate exploatată și parteneriate. Capra (sau Oaia) primește în această perioadă energie creativă și sprijin pentru a transforma idei în realitate. Între 19 și 26 octombrie este o fereastră bună pentru colaborări, parteneriate sau proiecte comune. Dacă până acum lucra solitar, acum poate găsi sprijin în echipă sau în persoane care apreciază viziunea sa artistică sau empatică. În plus, Capra are acum ocazia să armonizeze viața profesională cu cea personală, ceea ce îi aduce un echilibru și inspirație deosebită.

Cum să maximizezi aceste energii

  • Fii activ în rețele profesionale – contactează persoane relevante, propune idei sau colaborări.
  • Finalizează proiecte începute – lucrurile care stăteau în stand-by au șanse mari să se deblocheze acum.
  • Atenție la relații – oferă recunoaștere, sprijin, comunicare clară; susținerea celor din jur poate amplifica succesul.
  • Acceptă provocări – nu te feri de roluri noi sau asumarea de responsabilități, mai ales dacă simți energia favorabilă.
  • Menține echilibrul – folosește perioada favorabilă pentru a-ți alinia viața profesională și personală, că succesul să fie resimțit integral.
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Un locatar al blocului groazei din Rahova dezvăluie cine este vinovatul pentru tragedie: „Au venit, au rupt sigiliul, au dat drumul la gaz, zice să-mi plătiți 1.500 de lei”
Digi24
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”
Adevarul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune Comtois furați din Franța. Un exemplar costă 5.500 de euro
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Horoscop
acum 2 zile
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Monden
acum 2 zile
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Sfaturi Culinare
acum 2 zile
Modelul și vedeta de televiziune Pamela Genini, ucisă de iubit în văzul tuturor. Cine este Gianluca Soncin, bărbatul care a omorât-o
Modelul și vedeta de televiziune Pamela Genini, ucisă de iubit în văzul tuturor. Cine este Gianluca Soncin, bărbatul care a omorât-o
Monden
acum 2 zile
Parteneri
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Click.ro
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Digi24
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro