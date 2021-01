Zodii care iubesc vara și sunt mereu sufletul petrecerilor de pe litoral

În funcție de zodie, unele persoane preferă un anotimp mai mult față de celelalte. Desigur, poate că există și mici excepții. Cu toate acestea, următoarele zodii sunt pur și simplu îndrăgostite de vară. Căldura, vacanțele la munte sau la mare și timpul liber sunt doar câteva motive pentru care nativii din următoarele zodii preferă vara în locul celorlalte anotimpuri. Vara este momentul perfect de a ne petrece timpul liber cu cei dragi într-o vacanță mult dorită.

Nativii din zodia Gemeni sunt născuți vara, așa că nu este tocmai o surpriză faptul că preferă vara în locul oricărui anotimp. Mai ales atunci când Gemenii sunt favorizați vara pe plan sentimental. Cei care au deja o relație, vor pune la cale o vacanță superbă alături de cealaltă jumătate. Vara, Gemenii sunt plini de energie și veseli, chiar molipsitori am putea spune.

În cazul în care ești singur, vara este ocazia perfectă pentru nativii Gemeni să cunoască pe cineva. Vor continua să creeze amintiri în continuare. Vara este anotimpul preferat al Gemenilor, așa că nu vor rata nici o petrecere de pe litoral.

Cei din zodia Rac se bucură mereu atunci când vine vara. Pentru ei, este momentul perfect pentru o vacanță bine meritată alături de familie sau prieteni. De cele mai multe ori, preferă o drumeție pe munte în locul litoralului. Pe munte se simt relaxați și detașați de orice problemă. Sunt în lumea lor, în sensul pozitiv. Pentru ei, acesta este anotimpul lor preferat datorită timpului liber și ocaziei de a explora munții într-o vacanță de neuitat.

În cazul în care ai planificat o excursie vara asta, nu uita să-ți inviți și prietenii nativi din zodia Taur. Ei mereu sunt cei care planifică plecările și o fac din plăcere. Sunt atât de nerăbdători de venirea verii, încât planifică excursiile încă din primăvară. Nu au preferințe, la mare sau la munte, se vor distra indiferent de locație. Sunt sufletul petrecerii mereu și nu ratează nici măcar o singură ocazie de a se distra.

„In principiu, nu cred ca exista ceva mai minunat ca o după-amiaza de vara calma, fără vânt, când nu se clatină nici o frunza, iar lumina se filtrează prin crengi. Stai culcat in iarba, ascultând zumzetul insectelor care ciuruie liniștea, privești bucățile de cer ce se vad prin frunzișul unui copac, simți in nari mirosuri amețitoare, ești fericit si nu știi pentru ce. Nu-ti mai trebuie nimic in afara de ce ești.” (Octavian Paler)