Zodia care se îndrăgostește în februarie 2022. Cât mai au de așteptat ceilalți nativi, va fi o primăvară de senzație

Un nou an, o nouă șansă în dragoste. 2022 se va concentra foarte mult pe relațiile sentimentale, deoarece va fi marcat de cifra 6, care ne vorbește despre iubire, responsabilitate și înțelegere. De asemenea, conform numerologiei, numărul 6 este asociat cu onestitatea și fidelitatea. Care este zodia care se va îndrăgosti nebunește în luna lui Făurar.

Cum vor sta zodiile cu dragostea în anul 2022

Pe tot parcursul anului acestuia vor exista momente mai propice decât altele, pentru a arăta ceea ce simțim, în principal din cauza poziției planetei Venus.

Venus, fiind planeta iubirii, este steaua care ne poate ghida cel mai bine în treburile amoroase. Cum se vor îndrăgosti zodiile și care va fi cea mai frumoasă perioadă pentru fiecare nativ în parte.

Berbec

La începutul anului s-ar putea să ai unele greșeli sau neînțelegeri, dar vor veni și vremuri bune. Cel mai important lucru de reținut este că trebuie să riști și să te aventurezi acolo unde îți dorești cu adevărat.

În februarie 2022 este foarte probabil să trăiești o experiență care să-și lase amprenta asupra ta și să te facă să vezi că nu te poți lega de ceva sau cineva care nu este compatibil cu tine.

Taur

Anul acesta Uranus va fi în zodia ta, așa că pregătește-te pentru un an intens, cu probleme și emoții la superlativ. Este posibil ca în cursul lunii februarie să primești vești de la cineva care nu și-a luat ochii de la tine.

În dragoste, ca și în alte domenii ale vieții tale, acum ai priorități, așa că luptă pentru ceea ce îți dorești. La mijlocul anului, o iubire din trecut ar putea reveni în viața ta, așa că dacă nu te interesează, pregătește-te să o alungi.

Gemeni

Nativul din zodia Gemeni va avea parte de un an foarte bun. Meriți noroc în dragoste si in toate domeniile pe care le ai in vedere, pentru că este timpul să fii fericit. Lunile aprilie, mai și iunie sunt destul de promițătoare, iar astrele anunță o iubire în viața ta.

O să observi și ceva foarte bun în luna noiembrie, pentru că Venus va intra în Săgetător, zodia ta opusă, și va aduce lucruri neașteptate.

Rac

Anul acesta va fi plin de semne pentru nativul din zodia Rac. Astrele îți recomandă să îți asculți intuiția, pentru că dragostea va fi protagonistă în viața ta. Mercur este retrograd la începutul anului, așa că este recomandat să nu iei decizii importante în luna februarie.

La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august vei simți ceva foarte puternic, diferit și special. Atunci vei avea ocazia și oportunitățile de a exprima ceea ce simți. Zodiile horoscopului european vor avea parte de un an dificil.

Leu

Anul acesta ești hotărât să cunoști oameni noi, mai ales când vine vorba de aventuri amoroase. Pentru tine, orice perioadă a anului poate fi potrivită pentru a vorbi despre emoțiile tale.

Ești sincer și deschis, capabil să arăți ceea ce simți fără filtre. Dragostea în anul 2022 te va purta pe drumuri anevoioase, dar va merita.

Fecioară

Vești incredibile pentru nativul Fecioară. 2022 îți va aduce momente excelente în dragoste, le meriți mai mult ca oricând. Lunile aprilie și mai pot fi destul de intense pentru tine, datorită unei legături neașteptate cu o persoană misterioasă. Și în septembrie poți întâlni pe cineva special.

Balanță

La începutul anului este foarte recomandat să începi prin a ști ce vrei cu adevărat, ce anume cauți. La sfârșitul lunii februarie, poți găsi răspunsul la această întrebare.

Multe lucruri bune se vor întâmpla în timpul sezonului tău, în toamna lui 2022. Nu uita că trebuie să exprimi ceea ce simți cu adevărat pentru cineva special.

Scorpion

Anul acesta nu vrei doar să-ți exprimi dragostea față de partenerul tău, ci vrei să o faci și cu oamenii care fac parte din viața ta. La sfârșitul lunii aprilie, Pluto, cel care te guvernează, va fi retrograd și, odată cu acest eveniment, se va deschide o ușă din trecut.

Acolo este mai bine să meditezi și să reflectezi pentru a te vindeca. În restul anului poți face ce vrei, dar șansa ta de vedetă este la începutul sezonului tău, adică sfârșitul lunii octombrie.

Săgetător

Februarie 2022 ți-a pregătit ceva cu totul special: posibilitatea de a crea o legătură cu totul specială cu cineva neașteptat. Dedică-te ție, plăcerii tale și ceea ce îți dorești cu adevărat acum. Exprima ceea ce simti, fie singur, fie alături de cineva. Luna aprilie poate fi plină de momente magice.

Capricorn

Lunile aprilie și mai pot fi destul de interesante pentru tine. Exprimă ceea ce simți în fiecare moment. Vei avea ocazia să te lași purtat de iubire, la sfârsitul lunii decembrie. Important este că ești mulțumit de ceea ce faci și spui în orice moment.

Vărsător

Anul acesta va fi extrem de important pentru nativul din zodia Vărsător. Ai încredere în partea bună a lucrurilor. În interiorul tău există senzații aproape imposibil de descris cu cuvinte. Vei avea parte de multă iubire.

Pești

Ai încredere că echilibrul și armonia pot veni în viața ta amoroasă. Din iunie până la sfârșitul anului, Neptun retrogradează și asta te va face să trăiești momente confuze, în ceea ce privește amorul.