Zodia care e mereu fericită când e singură. Nu are nevoie de un partener lângă ea

Specialiștii vin cu noi detalii despre cele 12 zodii ale horoscopului. Care este zodia care este mereu fericită atunci când este singură? Ea își iubește propria companie și adoră să petreacă timp de calitate doar cu propriile gânduri.

Zodia care iubește singurătate: nu are nevoie de un partener ca să găsească fericirea

Scorpion – Ei sunt extrem de atenți la propriile dorințe și sunt conștienți de cât de mult înseamnă să te simți bine în pielea ta. Nu refuză niciodată timpul liber petrecut cu el însuși, iar singurătatea pentru el nu este o problemă. Îi place să fie cu cineva care îi seamănă din punctul ăsta de vedere pentru că nu este dependent emoțional de nimeni și nimic. Adoră să se scufunde în propriile gânduri și să aranjeze astfel planurile de viitor, să vizualizeze viitorul și să vadă care este următorul pas pe care îl va face. El dorește un partener alături de care să se simtă intim, dar să fie la fel de puternic din toate punctele de vedere la fel ca el. Nu are nicio problemă în a rămâne singur.

Fecioară – Îi place să stea singură pentru că se bucură de timpul ei. Îi place să muncească și să fie independentă pe toate planurile. Este extrem de responsabilă și organizată. Se bucură de întâlnirile sociale, dar la final de zi vrea să se vadă singură alături de un pahar de vin în timp ce se uită la lună. Este sociabilă, dar nu vede importanța unor evenimente ample și zgomotoase des. Preferă să rămână singură pentru că nu poate fi dezamăgită în modul acesta.

Rac – Îi place foarte mult să fie singur, dar și să se bucure de o relație. Are nevoie de cineva care să-l înțeleagă din aceste puncte de vedere. Îi place să găzduiască evenimente sociale, dar nu e primul care se bucură pentru că are momente în care pleacă departe de agitație pentru a rămâne singur. Se retrage des în carapacea sa și deseori îl regăsești acasă. Adoră să fie relaxat pe canapea la final de săptămână, dar poate fi tentat și de o nebunie în oraș alături de câțiva prieteni foarte buni. Este un om al extremelor dacă privești în această direcție, dar este unul din cei mai buni prieteni pe care ai putea să ți-i faci. Este înțelegător, sensibil și foarte empatic. Mereu are atenția asupra stării celorlalți și vrea ca toată lumea să se simtă comod.