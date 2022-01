Zodia care are un an dezastruos. Face greșeli până în decembrie și își strică viitorul

Astrologii vin cu mai multe detalii pentru cei 12 nativi pentru anul care abia a început. Una dintre zodii va avea parte de un an deloc norocos. Ce greșeli face până în luna decembrie? Își va strica astfel viitorul cu alegeri nepotrivite.

Astrologul Maria Sârbu vine cu detalii despre zodia care nu va avea parte de un an prea fercit. Nativul face alegeri foarte proaste în privința planurilor de viitor și se va da cu capul de pragul de sus dacă nu are foarte mare grijă.

Cei care s-au născut sub acest semn nu au învățat nimic din anul care tocmai a trecut și din motivul acesta sunt urmăriți de aceleași greșeli. Ei vor continua să le repete până când vor termina ciclul erorilor făcute în acest sens.

Lecțiile au stat multă vreme în fața lor, dar ei au ales să privească înainte și să meargă pe lângă ele. Specialistul atrage atenția că în anul acesta Scorpionii sunt cei care vor culege roadele a ceea ce au făcut. Ei vor fi criticați și atacați de foarte multe persoane.

Lucrurile acestea îi vor învăța să nu mai caute vinovați atunci când ceva rău sau nepotrivit se petrece. Foarte des urmăresc să arunce vina pe cineva sau ceva în momentele în care nu-și pot asuma în totalitate un lucru sau situația nu este deloc luminoasă. Se vor simți scoși la tablă pentru cele făcute în anul 2021.

”Este un an în care va culege roadele propriilor investiții și poate fi un an greu dacă e foarte încăpățânat. În 2022 scorpionul va fi destul de atacat, se va simți scos la tablă, în sensul în care 2022 e anul în care nu mai trebuie să caute vinovați, ci să vadă unde a greșit și unde are de îndreptat la el.

Scorpionii trebuie să învețe din greșelile făcute, iar aici nu se încadrează doar perioada recentă. Maria Sârbu face referire la greșelile din ultimii ani, care îi urmăresc chiar și acum.”, spune astrologul, conform româniatv.net.