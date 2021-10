Zodia care are mari şanse să devină miliardară. Sub ce semn s-au născut cei mai bogaţi oameni din lume

Una din zodii are șanse uriașe să aibă un succes uriaș în sectorul financiar. Sub se semn sunt născuți cei mai bogați oameni din întreaga lume? Află dacă porți nativul care are o vibrație imensă în dreptul banilor!

O zodie are șanse mari să devină bogată

Semnul sub care te-ai născut indică anumite detalii despre tine ca persoană. Mulți se identifică în categoriile arătate cu ajutorul zodiilor. Unii dintre ei au trăsături comune de caracter, alții chiar și trăsături la nivel spiritual.

Balanța este semnul zodiacal pentru 27 de bogați ai lumii, oameni născuți sub acest nativ care au găsit drumul spre succes și au ajuns să uite numărul conturilor. Afacerile lor sunt cunoscute în lumea întreagă și ei se bucură de o viață plină de lux și opulență.

Alți 22 de afaceriști celebri sunt născuți sub zodia Pești care le-a purtat noroc. Printre ei se află Bernard Arnault sau Michael Dell. Mulți dintre bogații lumii sunt născuți în semnul Racului precum Elon Musk sau Charlene de Carvalho-Heineken care nu mai au nevoie de nicio introducere.

Detalii despre milionari

1. Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Numărul miliardarilor: 27

Miliardari celebri în Balanță: Ralph Lauren, Stefan Persson, Liliane Bettencourt, Alice Walton

2. Pești (19 februarie – 20 martie)

Numărul miliardarilor: 22

Miliardari celebri Pești: Bernard Arnault, Rupert Murdoch, Michael Dell

3. Rac (21 iunie – 22 iulie)

Numărul miliardarilor: 20

Miliardari celebri ai cancerului: Sir Richard Branson (Virgin Group), Elon Musk, Charlene de Carvalho-Heineken

4. Taur (20 aprilie – 20 mai)

Numărul miliardarilor: 20

Miliardari celebri Taur: Mark Zuckerberg

Ultimele luni din 2021 încep cu Mercur în Balanță