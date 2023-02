Zlatan Ibrahimovic, primit cu urale de fanii lui AC Milan, după nouă luni de absență. Starul suedez a doborât recordul lui Alessandro Costacurta

Zlatan Ibrahimovic a revenit pe gazon după nouă luni de absență, în meciul AC Milan – Atalanta, iar fanii de pe stadionul San Siro l-au ovaționat minute în șir. Starul suedez a stabilit un nou record și deși are 41 de ani nu a spus niciodată că se gândește la retragere.

„Ibrahimović has this intangible effect on the young players at Milan”@JamesHorncastle speaks about the important role a 41-year-old Zlatan Ibrahimović within the AC Milan side 🔴⚫️#GolazzoLive pic.twitter.com/z5hhtbhLRD

