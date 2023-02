Ziua în care baschetul s-a oprit să-l aplaude. LeBron James l-a depășit pe Kareem Abdul-Jabbar și a devenit cel mai bun marcator din istoria NBA – FOTO & VIDEO

LeBron James a devenit cel mai bun marcator din istoria NBA și a depășit un record stabilit în anul 1984 de legendarul Kareem Abdul-Jabbar. Meciul în care Los Angeles Lakers a înfruntat Oklahoma City Thunder a fost întrerupt câteva minute pentru că reporterii au năvălit pe teren, iar jucătorul a fost invitat să spună câteva cuvinte la microfon.

LeBron James a stabilit un nou record. Jucătorul Los Angeles Lakers a devenit cel mai bun marcator din istoria NBA în meciul de azi-dimineață cu Oklahoma City Thunder. În tribune s-a aflat și Kareem Abdul-Jabbar, cel care se afla în fruntea acestei ierarhii încă din anul 1984, când l-a depășit pe Wilt Chamberlain. Un bilet la acest meci a ajuns și la 90.000 de dolari, iar la acest moment istoric au asistat actorii actorii Denzel Washington și Andy Garcia, cântăreții Jay-Z, LL Cool J și Usher, dar și foști sportivi din afara baschetului ca John McEnroe și Floyd Mayweather.

38,388 POINTS

LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3

— NBA (@NBA) February 8, 2023