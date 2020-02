Zăpada dispare din România. Meteorologii ANM au făcut un anunț alarmant

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie aduc avetizări alarmante! Schimbările care se vor produce acum în timpul celor patru sezoane vor fi extrem de discrepante față de normalul perioadelor specificate. Meteorologii susțin că zăpada va dispărea din România, iar verile vor fi cumplit de călduroase.

Anunțul alarmant al meteorologilor ANM

Specialiștii susțin că ne așteaptă vremuri grele. Vom avea parte de veri cu 50 de grade la umbră și ierni fără pic de zăpadă. Chiar acum traversăm una dintre cele mai severe secete din ultimele patru decenii, conform meteorologilor. Iarna aceasta a fost săracă în precipitații, lucru care le-a dat mari bătăi de cap agricultorilor. Din cauza recoltelor mici, prețurile produselor vor crește, iar românii vor resimți și la buzunare clima departe de norme. Un scenariu al meteorologilor aduce în prim-plan o creștere a temperaturilor în sezonul cald, o creștere impresionantă și a temperaturii aerului pentru următorii 30 de ani de acum încolo și alte schimbări dramatice.

″În următorii 30 de ani am putea avea 50 de grade celsius în loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura înregistrată. Sunt indicii că anul 2020 va fi un an record. La nivelul României 2019 a fost cel mai călduros an începând din 1900, la nivel global a fost al doilea cel mai călduros, statistic vorbind, anii călduroşi vin din ce în ce mai mulţi”, a susținut Roxana Bojariu, climatolog ANM. Conform experților, vom avea mai multe zile de iarnă care vor arăta mai degrabă ca unele de primăvară, iar zonele din vestul și sudul țării vor fi afectate de secetă în continuare.

„Această modificare se poate modifica şi mai mult în viitor”

“Chiar dacă noi am modificat deja clima, această modificare se poate modifica şi mai mult în viitor încă să nu mai putem ţine pasul cu ea”, a declarat Daniel Alexandru, agrometrolog ANM.

Temperaturile neobișnuit de mari din timpul sezonului rece vor duce în cele din urmă la dispariția dăunătorilor și bolilor, așa că fermierii au început deja să-și îndrepte atenția către culturi considerate exotice.