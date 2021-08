Zanni, din nou pe mâinile medicilor. Ce probleme noi de sănătate are câștigătorul Survivor România

Problemele par să se țină de capul lui Zanni. Deși a câștigat sezonul al doilea din Survivor România și a reușit să își cumpere casa la care a visat întotdeauna, trapperul se confruntă cu anumite probleme de sănătate. Ce a pățit, de fapt, fostul Faimos.

Zanni a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor. Câștigătorul Survivor România 2021 a ajuns la spital pentru o nouă serie de analize. După jumătate de an petrecută în jungla dominicană, Zanni s-a confruntat cu diverse probleme.

De la accidentările pe traseu la mușcăturile de păianjen, artistul a îndurat cele mai grele condiții de supraviețuire pentru a demonstra că poate ieși victorios din competiție.

După ce s-a întors înapoi în țară, Zanni le-a arătat prietenilor săi virtuali că una dintre mușcături i-a provocat o infecție în tot corpul, motiv pentru care Faimosul a mers de urgență la medic.

Recent, Zanni a distribuit două imagini din cabinetul doctorului unde și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că se află pe mâini bune și este în proces de recuperare, lucru care i-a liniștit pe fanii protejatului lui Alex Velea.

Deși a acuzat-o pe Elena Marin de foarte multe ori că ar fi o persoană falsă și care pretinde că este ceea ce nu o reprezintă, trapperul a mărturisit, într-un final, că și el a ales să poarte o mască, în anumite situații, atunci când a fost vorba să interacționeze cu fosta lui coechipieră.

„Sunt momente in care vreau sa-mi ascund emotiile, sentimentele, gandurile, pentru ca nu e lume pregatita sa inteleaga exact orice gandesti. Nu toata lumea intelege, nu toata lumea digera.

Doar pentru ca eu sunt mai explicit si mai aspru si mai sincer, s-ar putea sa fiu judecat. Sunt momente in care chiar ar trebui sa fiu si eu profesionist, sa ma mai abtin si poate-mi pun o masca ca-s ok, cand de fapt nu sunt ok.

Erau momente in care o mai lasam la pace cu Elena, desi mie-mi venea sa vomit cand vorbea…pur si simplu, incercam sa nu reactionez si purtam o masca. Gen paream ca sunt ok, dar nu eram ok”, a declarat Zanni, câștigătorul sezonului 2 Survivor România, acum ceva timp.