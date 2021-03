Zanni, atac grav la Elena Marin de la Survivor România 2021: ”Simt săgețile războiului” VIDEO

Zanni i-a declarat război Elenei Marin, după ce în cel mai recent consiliul de eliminare de la Survivor l-a nominalizat pentru a părăsi competiția. Publicul a decis ca Musty să plece din junglă. Faimosul și-a atacat colega după verdict.

Se conturează o nouă luptă la Survivor România 2021, în tabăra Faimoșilor. Zanni, atac la Elena Marin

Duminică, 7 martie, ediție emoționantă la ”Survivor” datorită mizei, mesaje de la mame, a avut loc un nou consiliu de eliminare. În cursă au fost Andreea Antonescu, nominalizată de echipă, Zanni, numit de Elena Marin în urma faptului că a fost favorita publicului, Maria, intrată la vot la dorința favoritului de la Războinici, Marius, și Albert. În cazul celui din urmă a existat o răsturnare de situație.

Regulamentul spune că cel votat favoritul publicului va ieși din această cursă, nominalizând la rândul lui un alt coechipier pentru a trece în postura sa. Al doilea cel mai votat concurent, respectiv Marius, făcând un vot în acest sens. Albert l-a ales pe Musty, care, în final, a și părăsit competiția. Dar nu premiera din echipa albaștrilor a adus tensiune în show, ci Elena Marin, prin dorința sa.

„Mi-au transpirat palmele. Motivul pentru care o voi face va fi din punct de vedere social. Mi s-a declarat război și până acum nu am vrut să răspund cu aceeași monedă, pentru că am considerat că la răutate nu e bine să răspunzi cu răutate. Știu că pe oricine aș nominaliza o să-mi pun echipa în cap, dar am fost acuzată că nu sunt asumată deloc.

Pentru că s-a făcut o strategie împotriva mea și nu mi s-a părut corect, pentru că sunt înțepată de fiecare dată când are ocazia și pentru că vreau să fiu asumată și să nu mai dau dovadă de lașitate, pentru că am fost foarte rănită, persoana pe care o nominalizez este Zanni”, a spus dansatoarea.

„Nu mai e război ca acum, e război cu greutăți mari”

Hotărârea sa l-a surprins pe artist, acesta declarându-i război, cu mențiunea că, în pofida discuțiilor lor de până atunci, ar fi ”închis ochii”.

„Mă simt surprins, am crezut că va fi un consiliu în care nu voi simți ceva anume, datorită Elenei simt. Simt săgețile războiului la care aveam de gând să pun stop când am nominalizat sportiv. Strategiile de care vorbește Elena au fost făcute drept răspuns la strategia lor. Am vrut de mult să ne oprim, pace sau nu.

Am zis să fim o echipă, dar să nu mai facă voturi neasumate sau vot nul. Asumați-vă că e social sau sportiv. Elena nu a votat nici sportiv cu echipa, dar nici social să o apere pe Andreea. Pusesem stop războiului. Simt săgețile, e o căldură în sufletul meu, e prima oară când sunt la nominalizare și mă gândesc că poate să-mi pună capăt oricine, oricând, oricum.

Râd, dar nu e râsul meu. Se întâmplă și dacă rămân, este oficializat războiul, dar nu mai e război ca acum, e război cu greutăți mari. Dacă va ieși oricine altcineva, atunci s-a dat clopotul de război, mă sui pe cai și mă duc spre ea”, a replicat Zannidache.