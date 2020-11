Zahărul e istorie! Noul ingredient de pe piața care l-a înlocuit face furori între români

Îngrijorați de îmbolnăvirea populației din cauza zahărului, specialiștii din Organizația Mondială a Sănătății au făcut de curând recomandări imposibil de respectat: 6 lingurițe pe zi doza de zahăr pentru adulți și 3 lingurițe pentru copii. Nutriționiștii avertizează, însă, că românii mănâncă o porție triplă zilnic, ceea ce înseamnă 30 de kilograme pe an. În schimb, de multă vreme s-au tot căutat înlocuitori. Și s-au și găsit! Alitamul este noul ingredient de pe piață care face ca zahărul să devină istorie.

Alitamul, un îndulcitor de generaţie mai nouă. Face ca zahărul să devină istorie

Au existat în ultimii ani inițiative legislative privind zahărul din sucurile acidulate pe care cei mai mulți le adoră, care stau mărturie bombardamentului chimic la care sunt supuse. Drept urmare, noul trend a fost ca oamenii, fie că vorbim despre îngrijorarea din punct de vedere al sănătății, fie doar despre pierderea kilogramelor în plus, să consume tot mai multe produse care garantează lipsa zahărului.

Dacă ai intrat în această horă, trebuie să știi că Food Drug Administration a aprobat cinci îndulcitori artificali: zaharina, acesulfamul, aspartamul, neotamul și sucraloza, dar și stevia, un îndulcitor natural scăzut în calorii.

Recent, pe piață a mai intrat și alitamul, care are o putere de îndulcire de 2000 de ori mai mare decât cea a zahărului și de 10 ori mai mare decât cea a aspartamului. În plus, are avantajul că nu lasă un gust neplăcut după consum.

„Îndulcitorii non-nutritivi sunt mult mai puternici decât zahărul de masă şi siropul de porumb bogat în fructoză. O cantitate minusculă produce un gust dulce comparabil cu cel al zahărului, fără calorii comparabile. Hiperstimularea receptorilor de zahăr din utilizarea frecventă a acestor îndulcitori poate limita toleranţa pentru mai multe gusturi complexe”, explică Dr. Ludwig, profesor asociat la Universitatea Stanford.

Sucurile dietetice îngrașă

Sucurile fără zahăr sunt otravă curată, dacă e să le dăm crezare autorilor unui studiu publicat în Statele Unite. Deși au zero calorii, ele îngrașă pentru că organismul procesează îndulcitorii artificiali ca și cum ar fi zahăr. Dovada cercetătorilor este că băutorii de sucuri fără zahăr s-au rotunjit în final cu 70% mai mult decât persoanele care nu beau deloc răcoritoare. Specialiștii au mai stabilit că aceste tipuri de băuturi pot cauza depresie și cresc riscul de diabet și boli cardiovasculare.

Accize

„Nu este neapărat o inaccesibilitate a produsului, ci mai degrabă își dorește o responsabilizare a producătorului care, dat fiind că oferta este în benzi fiscale, adică acciza este diferențiată în funcție de cantitatea de zahăr, să-i determinăm să scadă cantitatea de zaharuri adăugate în băuturile răcoritoare cu stimulente fiscale. Există țări în Europa în care același producător, cu aceeași marcă, au produse cu conținutul de zaharuri diferențiate”, Adrian Wiener, senator.