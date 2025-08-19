Zacusca rapidă a lui Chef Florin Dumitrescu a devenit virală. Are ingrediente clasice, se face repede, dar gustul este unic

Chef Florin Dumitrescu a surprins din nou pasionații de gătit, prezentând o rețetă de zacuscă rapidă care a devenit virală pe rețelele sociale. Gospodinele au apreciat combinația simplă de ingrediente tradiționale și modul de preparare pas cu pas, care garantează un gust autentic. Această zacuscă se prepară rapid și este perfectă pentru sezonul în care românii își umplu cămara cu bunătăți tradiționale.

Ingrediente pentru zacusca rapidă

Pentru această rețetă, Chef Florin Dumitrescu a folosit 9 ingrediente, simple, dar atent alese pentru a obține aroma clasică de zacuscă:

Un ardei kapia

O vânătă

O ceapă

5-6 roșii cherry

Doi căței de usturoi

2-3 frunze de busuioc verde

2-3 linguri de ulei de floarea-soarelui

Sare, după gust

Piper, după gust

Cantitățile pot fi ajustate în funcție de porțiile dorite, însă proporțiile sugerate de Chef Dumitrescu asigură un echilibru perfect de aromă și textură.

Mod de preparare pas cu pas

Chef Florin Dumitrescu recomandă următorii pași pentru a obține o zacuscă gustoasă și rapidă:

Coaceți vânăta și ardeiul kapia pe plită sau pe ochiul aragazului, apoi curățați-le de coajă.

Tocați ceapa și usturoiul.

Puneți ceapa la călit în uleiul de floarea-soarelui.

Adăugați usturoiul și căliți 2-3 minute.

Tăiați roșiile cherry în jumătăți și adăugați-le împreună cu frunzele de busuioc în tigaie. Amestecați bine ingredientele.

Tocați vânăta și ardeiul kapia cât mai fin și adăugați-le în tigaie.

Condimentați cu sare și piper după gust și amestecați până când toate ingredientele se omogenizează.

De ce această rețetă de zacuscă a devenit virală

Zacusca rapidă a lui Chef Dumitrescu a câștigat popularitate pentru că îmbină tradiția cu rapiditatea în preparare. Internauții au lăudat faptul că se poate pregăti în timp scurt, fără a pierde din savoarea clasică a acestui preparat românesc.

Gospodinele și pasionații de gastronomie apreciază faptul că rețeta folosește ingrediente accesibile, iar instrucțiunile pas cu pas sunt ușor de urmat.

Chef Florin Dumitrescu a demonstrat că o zacuscă delicioasă nu necesită ore întregi de preparare. Cu doar câteva ingrediente simple și câteva minute de atenție, orice bucătar amator poate obține un preparat care va cuceri întreaga familie și va deveni rapid un favorit al cămării.

