X Factor 2020. Primele declarații ale noilor jurați de la Antena 1

Cel de-al nouălea sezon al X Factor va aduce la masa juraților pe Florin Ristei, Ștefan Bănică jr, Loredana și Delia. Noul sezon al emisiunii de talente va debuta la Antena 1 în toamna acestui an.

X Factor 2020. Declarațiile noilor jurați de la Antena 1

Sezonul nouă al showului TV X Factor va aduce multe reguli noi, pe care concurenții le vor descoperi pe parcurs, dar și doi jurați noi, respectiv pe Loredana și Florin Ristei.

“Sunt onorată că fac parte din acest început al X Factor și abia aștept să descopăr concurenții, talente, să fac o echipă tare și să ținem cu sufletul la gură telespectatorii, pentru că va fi un sezon senzațional. Eu cred că voi fi ca o mamă bună, ca o soție exigentă, ca o prietenă corectă și empatică, voi fi câte puțin din fiecare. Și dacă va fi necesar să fiu puțin dură o voi face, dar nu îmi stă în fire să fiu crudă. Nu e ușor să fii refuzat, dar uneori, un Nu la timpul potrivit face mai mult decât un Da, pentru că te ajută să găsești resursele pentru a continua”, a spus Loredana Groza. Delia este nerăbdătoare să înceapă audițiile X Factor.

Delia, nerăbdătoare să înceapă X Factor

Devenită cel mai vechi membru al juriului X Factor, Delia se bazează pe noile generații și pe talentul lor. “Nu am emoții, sunt nerăbdătoare să începem, să îi văd, să îi ascult. Mă aștept ca din valul acesta nou de tineri să fie mai originali, mai îndrăzneți, mai curajoși și mi-aș dori ca anul acesta să văd mai puține abordări de festival”, a mărturisit Delia Matache.

Florin Ristei, câștigător în 2013, sub mentoratul Deliei, al concursului X Factor, are acum ocazia să trăiască experiența X Factor și din perspectiva juratului. “Mă bucur tare de tot că sunt aici, am zis de multe ori că mi-ar plăcea să ajung în juriu, iar după 7 ani s-a întâmplat. Am văzut că, în trecut, noul venit a avut cea mai grea sarcină, așa că eu mă aștept să primesc grupurile. Dacă se adeverește, înseamnă că eu o să am cea mai grea sarcină și o să trebuiască să mă cert puțin cu ceilalți jurați, ca să obțin concurenți buni”, a declarat Florin Ristei.

Ștefan Bănică, despre venirea lui Florin Ristei la masa juraților

Ștefan Bănică jr vede cu ochi buni venirea lui Florin Ristei la masa juraților. “Cu Ristei am lucrat în pandemie, am înregistrat o piesă de-a mea într-o variantă orchestrată de el și este un băiat extrem de serios și un nou tip de jurat. Este câștigător X Factor și este în acest domeniu de foarte mulți ani, face muzică și cântă foarte bine”, a spus Ștefan Bănică jr.