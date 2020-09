X Factor 2020. Cine e Jeni Ion, tânăra fără auz care s-a filmat cu Laura Cosoi

Jeni Ion a umplut întreaga sală de la X Factor cu emoție datorită mesajului său. Cum și în ce cadru s-a filmat aceasta alături de Laura Cosoi? Românii au rămas impresionați de povestea de viață a tinerei.

x Factor 2020. Cine este Jeni Ion?

Momentul de excepție reprezentat de Jeni Ion pe scenă i-a lăsat înmărmuriți pe cei din juriu, dar și pe românii de acasă. Câțiva nu și-au putut stăpâni lacrimile la conștientizarea mesajului pe care a dorit să-l arate tânăra. Jeni are 33 de ani și a devenit cunoscută publicului larg datorită apariției sale la X Factor. Aceasta a reușit să smulgă aplauze și lacrimi din partea tuturor. Nimeni nu se aștepta ca sub chipul impecabil, blajin și extrem de fin al acesteia să se ascundă o poveste atât de tristă. Din păcate, tânăra suferă de o deficiență pe care a căpătat-o din cauza unui antibiotic. “Vocea mea interioară nu poate fi oprită!”, a spus ea, moment în care jurații Loredana Groza, Ștefan Bănică, Florin Ristei și Delia nu și-au mai putut stăpâni lacrimile. Jeni a interpretat prin limbajul semnelor melodia „Cuvinte”, de la Crush și Alexandra Ungureanu. Frumoasa a lăsat o descriere mai detaliată pe blog-ul ei personal despre cine este și care este povestea sa pe îndelete.

„Numele meu este Jeni. M-am născut în București, în primăvara anului 1987 și sunt în zodia Gemeni. Sunt o persoană cu deficiență auditivă cu diagnosticul Hipoacuzie Bilaterală Profundă. Sunt surdă, dar sunt ceea ce sunt! Vorbesc aproape normal cu persoane care aud și folosesc limbajul semnelor cu persoanele surde. Totuși, surditatea nu este o condamnare! Sunt un om normal, și pot face multe lucruri chiar dacă nu aud foarte bine”

Jeni Ion

Cum s-a filmat alături de Laura Cosoi?

Din păcate, o greșeală teribilă a adus-o în acest stadiu pentru că Jeni nu s-a născut surdă. Cu toate astea, de-a lungul vieții a demonstrat că are o tărie aparte și că nimeni și nimic nu o va opri din a-și trăi cu mândrie și cu o perspectivă luminoasă viața.

„Nu m-am născut așa, ci am ajuns în acest stadiu dintr-o eroare medicală. Cu toate că mi-a fost extrem de greu, am învățat să trec peste și să văd partea frumoasă a vieții. Am rămas surdă la vârsta de un an și jumătate, din cauza unui antibiotic puternic. Îmi imaginez acele momente agitate, prin care a trecut familia mea din cauza sănătății mele și mă doare. Mi-aș fi dorit să aud, să aud cum cântă păsărelele dimineața, cum se aude când bate vântul și multe altele”, a mai povestit sursa citată.

“Vocea mea interioară nu poate fi oprită!”

Atrasă de frumos, concurenta de la X Factor a avut ambiția de a se înscrie la mai multe competiții de talente printre care a avut ocazia de a participa în celebra reclamă la Pantene. Deși are calificare de tehnician dentar, a fost mereu atrasă de modelling și a demonstrat că deficiența sa nu o poate opri. Pentru a demonstra tuturor că nu există nu pot, și-a înșiruit pe blog parcursul profesional: