Wikileaks comentează situația lui Julian Assange: „El nu «a ieșit» din ambasadă, a fost dat afară”

Julian Assange a fost arestat, joi, în ambasada Ecuadorului din Londra. Wikileaks a comentat situația lui Assange într-o postare pe pagina oficială de Twitter, în care a specificat că fondatorul platformei nu a „ieșit din ambasadă”, ci a fost arestat după ce poliția britanică a fost invitată în sediu.

„Urgent: Ecuadorul i-a retras ilegal azilul politic lui Assange pentru încălcarea legii internaționale. A fost arestat în interiorul Ambasadei Ecuadorului acum câteva minute”, a fost prima reacție a Wikileaks pe Twitter. Într-un alt mesaj postat ulterior s-a specificat că „Julian Assange nu a ieșit din ambasadă. Ambasadorul Ecuadorului a invitat poliția britanică în ambasadă, iar el a fost imediat arestat.”

Într-un alt mesaj postat pe rețeaua de socializare, Wikileaks aduce acuzații grave în legătură cu arestarea lui Julian Assange în ambasada Ecuadorului din Londra, unde fondatoul platformei se afla din anul 2012.

„Acest bărbat este fiul, tatăl și fratele cuiva. A câștigat zeci de premii pentru jurnalism. A fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace în fiecare an începând cu 2010. Actori puternici, inclusiv CIA, sunt angrenați într-un efort sofisticat de a-l dezumaniza, a-l transforma într-un infractor și a-l încarcera”, a scris Wikileaks.

Julian Assange, care a fost arestat la Londra, ceruse azil politic în urma unei hotărâri judecătorești de extrădare din Marea Britanie în Suedia, unde trebuia să fie judecat pentru acuzații de agresiune sexuală.

Chiar dacă Suedia a renunțat la acuzații în 2017, fondatorul Wikileaks a rămas în ambasada Ecuadorului, în condițiile în care poliția brtitanică a emis un mandat de arestare pe numele lui. Bărbatul s-a temut tot timpul că va fi extrădat în SUA pentru a fi judecat în legătură cu mai multe documente clasificate publicate de Wikileaks.

Julian Assange a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace în 2011 (pentru că a fondat Wikileaks). A doua nominalizare a venit în 2019 din partea activistei pentru pace din Irlanda de Nord, Mairead Maguire.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD

— WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019