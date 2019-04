Julian Assange, fondatorul Wikileaks, a fost arestat în Ambasada Eduadorului din Londra.

Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a fost arestat de polițiști, în timp ce se afla în Ambasada Ecuadorului din capitala Marii Britanii. Assange se refugiase acolo din 2012, pentru a evita extrădarea în Suedia, într-un caz privind o presupusă agresiune sexuală.

Poliția londoneză a anunțat că Julian Assange se află în custodie și urmează să fie dus în fața unui tribunal. Președintele ecuadorian Lenin Moreno îi ceruse încă din decembrie fondatorului Wikileaks să părăsească ambasada, spunând că îi ridică azilul politic oferit.

Au fost invocate, la acea vreme, încălcări ale legilor internaționale, dar reprezentanții Wikileaks susțin că ceea ce a făcut Ecuadorul este ilegal.

BREAK: Full @Ruptly video of WikiLeaks founder Julian Assange’s arrest by British police this morning pic.twitter.com/tdBw1Kbpxn

— Barnaby Nerberka (@barnabynerberka) April 11, 2019