What’s Up a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Ce diagnostic a primit cântărețul

Noul An a început cu probleme pentru What’s Up. Artistul urmează a fi operat în curând de hernie de disc și a povestit despre această intervenție.

What’s Up a ajuns de urgență pe mâna medicilor

What’s Up a fost surprins de paparazzi Spynews.ro ieșind din Spitalul de Urgență Floreasca din București, alături de iubita sa, pe nume Alice. Artistul a făcut și câteva declarații despre viitoarea operație de hernie de disc la care va fi supus.

”Din păcate, viața mă pune la colț și mi-a dat o hernie d-asta de disc, dar nu e nimic, îmi văd de muzică. O să mă operez și totul va fi bine. Am o dublă hernie de disc, dar nu mai e dublă hernie de disc, trebuie să mă opereze. Trebuie să stau în pat o săptămână și după o să mă opereze.”, a spus What’s Up, potrivit sursei citate.

Își cere scuze public pentru scandal

Mai mult decât atât, artistul își cere scuze public pentru scandalul în care a fost implicat la finele anului trecut. Pe atunci, iubita sa a sunat la 112 și a cerut ajutorul oamenilor legii. Reamintim că What’s Up a fost dus încătușat la secție, sub privirile îngrozite ale iubitei sale. Potrivit declarațiilor sale, What’s Up amintește că va oferi explicații cu privire la acel incident, într-o serie de afirmații pe care le va oferi chiar de ziua lui de naștere, pe data de 8 februarie.

„O să revin despre tot ce s-a întâmplat în perioada aia, în februarie, probabil de ziua mea. Îmi pare rău pentru felul în care am reacționat și că m-am certat cu iubita tare, dar toate lucrurile au degenerat. Vreau să explic lucrurile acestea și o voi face. Cred că toată lumea știe că îmi iubesc țara, semenii și o iubesc pe iubita mea. Au fost lucruri care nu s-au înțeles, noi mergem înainte.”, a mai spus What’s Up.