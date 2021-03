WC de 400.000 de euro în Pitești, în plină pandemie. Ce vei auzi când pășești în liftul ei VIDEO

Un WC de 400.000 de euro a fost instalat în Pitești, chiar lângă Muzeul de Artă care stă să se dărâme. WC-ul este cu lift și are robot în limba engleză.

Toaletă de lux în Pitești

Piteștiul are toaletă de lux, chiar lângă Muzeul de Artă. Autoritățile locale au plătit aproape jumătate de milion de euro pentru construirea WC-ului. Are lift și un robot ce te întâmpină în limba engleză. Muncitorii încă lucrează la el pentru a îl face cât mai modern. I-au făcut ultimele reglaje la senzori și i-au mai schimbat câte ceva pentru a fi cât mai de ultimă generație. Toaleta are program, de la opt dimineața până la opt seara, iar accesul este gratis pentru orice.

Unii oameni o plac, alții sunt de părere că este mult prea scumpă și că banii ar fi putut fi cheltuiți mai inteligent. Toaleta este situată chiar lângă Muzeul de Artă, un muzeu ce stă să se prăbușească. Cu toate acestea, autoritățile au decis să pună 400 de mii de euro pe masă și să construiască cea mai modernă toaletă publică. Are lift, pavele cu granit, chiar și vase de inox cu senzori de ultimă generație.

Primarul actual recunoaște că investiția este cam mare

Primarul e în funcție de doar patru luni, iar el recunoaște că suma investită este cam mare. Cu toate acestea, dorința de a construi această toaletă publică a fost a fostului primar. Ea a fost dorită, votată și bugetată de fostul primar.

Trebuie să rețineți un lucru foarte important, dacă doriți să „vizitați” această toaletă, trebuie să verificați și programul. Într-adevăr, este gratis accesul și accesibil oricui, însă nu și la orice oră. WC-ul de aproape jumătate de milion de euro este deschis între 8 dimineața și 8 seara. Printre curioși a fost și Nicolae, un român rezident în America. Acesta a fost întrebat dacă este la fel ca în America și dacă este impresionat, însă bărbatul a fost dezamăgit.

– Nu e ca-n America! În primul rând, toaletele de bărbați se fac toate în picioare! Pentru că ultimele picături trebuie să se scurgă acolo! La noi, ultimele picături se scurg pe podea, da? Și mizeria și infecția se va întreține! Din punctul ăsta de vedere nu-mi place!