Unde merg banii după rectificarea bugetară. Care sunt românii care vor primi bani în plus

Florin Cîțu, Ministrul Finanțelor a postat pe pagina personală de socializare sumele pe care ministerele le vor primi în urma rectificării bugetare.

”Transparență și Profesionalism. Este foarte important să știți în ce sectoare ale economiei au fost alocați mai mulți bani în 2020 față de bugetul aprobat inițial.”, a început Florin Cîțu mesajul de pe Facebook.

Pe pagina oficială de Facebook, Ministrul Finanțelor a notat cum au fost împărțiți banii. Așadar, către Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii au plecat cele mai mari sume.

”Cele mai mari sume, peste un miliard de lei ÎN PLUS fata de bugetul inițial, au fost alocate astfel:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a primit în plus 3.57 miliarde lei + Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj care a primit în plus 7.2 miliarde lei = 10.77 miliarde lei ÎN PLUS în 2020 pentru susținerea locurilor de muncă.

Ministerul Sănătății a primit în plus 2.38 miliarde lei + Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate care a primit în plus 3.66 miliarde lei = 6.04 miliarde lei ÎN PLUS pentru sănătatea romanilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a primit ÎN PLUS 3.24 miliarde lei”, scrie Ministrul Finanțelor.