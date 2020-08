Vulpița a primit o nouă lovitură. Rafaelo a făcut anunțul

După ce a fost depistată pozitiv la testul RT- PCR, pentru SARS-CoV-2, problemele parcă se sfârșiseră odată ce a stat numai în casă, alături de soțul ei, Viorel. Liniștea s-a terminat, însă, odată cu perioada de carantinare. Veronica din Blăgești a primit o nouă lovitură, luni, la ”Acces Direct”: Rafaelo fără Vulpița. În schimb, o lovitură mai grea a primit Viorel, care a aflat în aceeași zi, în direct, că soția lui a fost filmată, cu câteva luni în urmă, în timp ce întreținea relații intime cu un bărbat din satul natal.

Show-ul ”Vulpița și Viorel” a ieșit luni din izolare. Cei doi soți din Blăgești s-au reîntors în platoul emisiunii ”Acces Direct” după cele 14 zile petrecute în carantină, după ce au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus.

Înainte de a începe noua serie de acuzații, filmulețe compromițătoare pentru Veronica și durere continuă pentru bărbatul care îi este alături, primul care și-a făcut apariția în cea mai recentă ediție a show-ului de la Antena 1 a fost Rafaelo, cel care a avut o colaborare plăcută de public cu Vulpița.

După succesul răsunător pe care l-a avut cu piesele sale împreună cu tânăra vedetă, Rafaelo a venit cu o nouă propunere pentru admiratorii lui: o piesă solo. Clipul noii melodii a fost filmat la mare, pe un yacht plin de fete care mai de care mai atrăgătoare, dar fără Vulpița.

„Am scos o piesă nouă, singur. O colaborare începe, dar se și termină la un moment dat. De la început am vrut să fac piesă singur. Și eu, și ea, am decis că nu merită să mai facem. Am vorbit perioada asta la telefon, e bine, zâmbăreață ca întotdeauna”, a explicat Rafaelo.