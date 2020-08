EXCLUSIV Antena 1, acuzații grave din cauza Vulpiței. Se cer teste psihiatrice și se va depune plângere la poliție

După ce au fost difuzate imagini în care se presupune că Vulpița ar fi întreținut relații intime cu un alt bărbat, o asociație pentru protejarea demnității drepturilor omului vrea să depună plângere la poliție împotriva emisiunii Acces Direct.

Vulpița și Viorel revin de astăzi la TV

De astăzi, soții Stegaru revin pe micile ecrane, în cadrul emisiunii Acces Direct, într-un nou sezon care se anunță a fi și mai interesant decât cele precedente. De mai bine de 8 luni, Vulpița și Viorel au reușit să țină cu sufletul la gură câteva sute de mii de telespectatori. Cei doi soți au trecut prin schimbări radicale, prin certuri, împăcări, scandaluri și momente puse la cale de producători, care au frizat de cele mai multe ridicolul. Telenovela a început în luna ianuarie, atunci când Vulpița a spus că a fost bătută și violată, pentru ca mai apoi să recunoască faptul că a mințit. De atunci, soții Stegaru, originari dintr-un sat din Vaslui, și-au expus zilnic viața, în direct, intrându-se în cele mai intime aspecte ale vieții lor, inclusiv în tot ceea ce ține de intimitate. Producătorii au mers atât de departe de dragul ratingului, încât cei doi au ajuns în Parlament și au fost primiți în Comisia de Agricultură.

Un ONG reclamă abuzul asupra soților Stegaru

Emisiunea Acces Direct nu putea termina mai bine acest sezon decât prin a anunța că invitații lor vedetă sunt infectați cu coronavirus, lăsând, astfel, sute de telespectatori cu sufletul la gură. Cel mai probabil, strategia acestora se va vedea în audiențele acestui nou sezon. În urma plângerilor făcute de oameni la CNA, autoritatea a amendat în repetate rânduri emisiunea, însă fără niciun rezultat. Acum, însă, situația devine puțin mai dificilă pentru postul din Băneasa. Motivul? Un ONG care se ocupă cu protejarea demnității și drepturilor omului vor să depună plângere la poliție împotriva Acces Direct, după ce au apărut imagin în care se presupune că Vulpița ar fi întreținut relații sexuale cu un alt bărbat:

“Pozele sunt blurate, dar simplul fapt ca pui o asemenea femeie În așa impostază este strigător la cer, este o bătaie de joc cum nu am crezut că am putea să vedem la TV. Acești doi oameni sunt exploatați de luni întregi de dragul audienței. Se profită de nivelul lor scăzut de educație, de faptul că sunt niște oameni proveniți dintr-un mediu rural, care nu au ieșit din satul lor. Această emisiune le-a schimbat viața acestor tineri într-un mod negativ, ei nu vor mai fi niciodată cum au fost. Cum să fii pus să vorbești la TV despre cum faci amor cu soția ta? Chiar nu există o limită, nu are nimeni scrupule? Vom cere ca Viorel să fie testat psihiatric, există semne că el nu s-ar afla în deplinătatea facultăților mintale. Dacă noi am observat asta, cei de la emisiune știu sigur dar ignoră, profită de săracii oameni. Nu vom lăsa lucrurile așa, nu vom mai permite această degradare a familiei Stegaru, această umilință continuă”, a declarat președinta asociației, pentru playtech.ro.