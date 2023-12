Vremea o ia razna în ianuarie în România! Vor fi temperaturi fără precedent în ultimii ani

Primele zile ale anului 2024 vor aduce valori termice și fenomene meteo necaracteristice pentru acea perioadă. Vremea o va lua razna în România, imediat după sărbători. În luna ianuarie, vom avea temperaturi fără precedent în ultimii ani. Ce au transmis meteorologii.

Cum va fi vremea de sărbători

În România și în mai multe țări din Europa, anul acesta, iarna și-a arătat colții chiar de la începutul lunii decembrie, cu temperaturi scăzute și ninsori abundente. Au urmat apoi câteva zile cu vreme blândă, termometrele au afișat valori cu mult peste cele considerate normale pentru această perioadă a anului. Surprizele meteo nu se opresc aici.

Începând de săptămâna viitoare, vom simți efectele maselor de aer rece din depresiunile din Scandinavia, ce vor ajunge în România, afectând mai ales regiunile de nord ale țării. Atunci, temperaturile vor fi din ce în ce mai mici și se anunță precipitații însemnate cantitativ în unele zone.

Înainte de Crăciun și câteva zile după, sunt așteptate ninsori abundente în nordul Carpaților Orientali, mai ales în Munții Maramureșului, Rodnei și Călimani, în Munții Apuseni și în vestul Carpaților Meridionali.

Luna ianuarie 2024 ar putea fi cea mai caldă din ultimii ani

Vremea se va schimba radical în ianuarie 2024, când termometrele vor afișa valori fără precedent, în ultimii ani. Dacă, în primele zile, vom avea valori negative, până la finalul lunii, temperatura n-o să mai scadă sub pragul de zero grade Celsius, situându-se în jurul valorii de șase grade, deci cu 3-4 grade peste mediile normale.

Se estimează că ianuarie 2024 va fi cea mai caldă din ultimii ani.

Prognoza pentru primele zile ale anului 2024

În săptămâna 25 decembrie – 1 ianuarie 2024, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile sudice și nord-estice.

În săptămâna 1 – 8 ianuarie 2024, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile extracarpatice.

În săptămâna 8 – 15 ianuarie 2024, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, au transmis specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie.

