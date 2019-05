Vremea rea, cu tornade și ploi cu pietre, face ravagii în toată țara. Avertismentul IGSU

Vremea rea a făcut ravagii în mai multe zone din țară. Au fost vijelii, ploi cu piatră și chiar și o tornadă, în județul Călărași. Peste 1.700 de pompieri militari din 13 județe au interveint în sprijinul autorităților și populației în zonele afectate, în intervalul orar 30.04.2019, ora 15.00 – 01.05.2019, ora 07.00.

„Avertizările emise de meteorologi au produs efecte în județele Argeș, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Covasna, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mureș, Prahova, Sălaj, Suceava și Timiș, respectiv municipiul București, iar misiunile derulate au vizat evacuarea apei din 2 subsoluri ale unor instituții publice și 21 gospodării ale cetățenilor. Totodată, misiunile forțelor din teren au presupus și degajarea a 31 copaci, 10 elemente de construcție și 2 stâlpi de electricitate, doborâți din cauza vântului. 7 autovehicule și 24 acoperișuri de imobile au fost avariate, fără ca aceste incidente să genereze victime în rândul cetățenilor”, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Probleme au fost și pe drumurile naționale. DN 1C, DN 7, DN 10, DN 76 au fost temporar afectate.

Alimentarea cu energie electrică, întreruptă de vremea rea

„Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, marți la ora 18.00, în 9 localități din 2 județe ( Covasna și Brasov) au fost semnalate probleme, iar pentru remedierea situației, echipe de intervenție ale furnizorului de curent s-au aflat in teren. O alta zona afectată este și județul Călărași, unde la acest moment 447 de abonați, din 7 localități (Călărași, Dragalina, Grădiștea, Jegălia, Modelu, Perișoru și Roseti) semnaleaza probleme. Echipe specializate se afla in teren pentru remedierea situației in cel mai scurt timp”, a transmis IGSU.

Autoritățile din Călărași au raportat că un autocar a fost răsturnat de rafale puternice de vânt, iar condițiile meteo extreme au dus și la apariția unei tornade.

„Având în vedere că atenționările hidrometeorologice ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, ploi însemnate cantitativ, precum și scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie sunt în vigoare până în cursul zilei de azi, evoluția situației este atent monitorizată de Centrul Operațional Național al IGSU și, în funcție de dinamică, vor fi dispuse măsurile imediate pentru înlăturarea și limitarea potențialelor efecte”, informează IGSU.