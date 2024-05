Vor fi cutremure în România de sărbători? Gheorghe Mărmureanu: ”Sunt anume calcule matematice” EXCLUSIV

”Tăticul cutremurelor”, Gheorghe Mărmureanu (83 de ani), cu o activitate de peste șase decenii, în seismologie, și cu studii de specialitate în America, vine cu vești: ”Suntem în grafic!”, ne-a declarat acesta, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Gheorghe Mărmureanu, fostul director științific al Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), ne sfătuiește să nu ne îngrijorăm din cauza bogatei activități seismice din România, căci sunt cutremure mici, care nu provoacă pagube materiale și umane.

În România, sunt cutremure în toate zonele țării, nu e petic de pământ în care să nu fie, avem și din Vrancea și în Gorj, vin și din zona Ungariei. Însă, cele din Turcia nu ne afectează, ele o cotesc spre Africa, aici am scăpat!”, ne-a mai declarat Gheorghe Mărmureanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Gheorghe Mărmureanu ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, și despre problemele sale de sănătate, din cauza cărora se deplasează cu greutate, fiind nevoit să stea mai mult în casă. A urmat numeroase tratamente, dar durerile tot nu îi dau pace:

Cu toate acestea, am probleme. Vara trecută, am fost la băi, m-am simțit un pic mai bine, dar acum a venit frigul și mă tot doare, stau mai mult prin casă, la căldură”.

”Spatele nu-mi dă voie să mă deplasez, am mari dureri, deși nu am hernie de disc, cum am crezut inițial. Eu sunt, de undeva, de la țară, am mers mult pe jos, la liceu, la oraș, zeci de kilometri, am făcut mereu mișcare.

Gheorghe Mărmureanu, unul dintre marii experți în seismologie, din întreaga lume, cu studii de specialitate și în străinătate, susține, pentru Playtech Știri, că este mulțumit de pensia pe care o primește

”Pe unde am lucrat am avut salarii mari, inclusiv în America, așa că și pensia este bună, aș minți să spun că nu sunt mulțumit. Dar am și muncit foarte mult, din 1954, până anul trecut, la 82 de ani m-am retras din activitate.

Am lăsat în urma mea multe lucruri durabile, am lucrat și la Centrala de la Cernavodă, este foarte rezistentă la cutremure, am făcut studii și calcule. Oricum, în acea zonă, nu au fost niciodată seisme grave, care să pună în pericol centrala”.