Volodimir Zelenski, vizită șoc într-o țară „neprietenoasă” cu Rusia, în cursul zilei de astăzi. Ce planuri pune la cale liderul ucrainean

Volodimir Zelenski va efectua astăzi, pentru prima dată de la începutul războiului, o vizită în Marea Britanie, acolo unde se va întâlni cu mai mulți oficiali. Liderul ucrainean a mai avut o singură ieșire din țară, respectiv în SUA, care s-a desfășurat la finalul lunii decembrie, în 2022. Rishi Sunak, prim-ministrul Marii Britanii a lăudat decizia liderului ucrainean de a ieși din țara sa, în ciuda pericolelor la care este expus.

Cu cine se va întâlni Volodimir Zelenski în Marea Britanie

Vizita liderului ucrainean în Marea Britanie, țară care se află în conflict cu Rusia, a surprins pe toată lumea, în special pentru că Volodimir Zelenski a ieșit de foarte puține ori din țară, de la începutul războiului. În cursul zilei de astăzi, liderul ucrainean va purta discuții cu premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, care a avut doar cuvinte de laudă pentru Zelenski și pentru legătura reciproc avantajoasă dintre cele două țări.

„Vizita președintelui Zelensky în Regatul Unit este o dovadă a curajului, hotărârii și luptei țării sale și o dovadă a prieteniei de neîntrerupt dintre cele două țări ale noastre. Din 2014, Regatul Unit a oferit o pregătire vitală forțelor ucrainene, permițând să-și apere țara, să-și protejeze suveranitatea și să lupte pentru teritoriul lor”, a afirmat Rishi Sunak.

În trecut, Marea Britanie a fost amenințată de Rusia în repetate rânduri, după ce o navă de război britnică a încălcat ceea ce Kremlinul consideră teritoriul său, în timp ce Marea Britanie și restul țărilor recunosc acea zonă ca fiind a Ucrainei.

„Noi nu recunoaștem anexarea Crimeei de către Rusia. Acestea sunt ape ucrainene și pot fi utilizate de navele noastre pentru a ajuns din punctul A în punctul B”, a transmis fostul premier Johnson la acea vreme.

În replica, Rusia, prin intermediul lui Dmitri Peskov, a avertizat că „Dacă aceste acțiuni provocatoare inacceptabile se mai repetă, nu putem exclude nicio opțiune pentru protejarea granițelor Rusiei”.

Vladimir Putin îl vânează pe Zelenski?

Vizat de foarte multă lume din partea lui Vladimir Putin, liderul ucrainean a preferat să rămână de-a lungul războiului în locuri cât mai sigure și păzite, în apropierea casei sau a biroului. Potrivit specialiștilor, Volodimir Zelesnki ar fi scăpat de 12 ori de la moarte, astfel că a existat tot același număr de tentive de omor adresate acestuia.

Astfel, înaintea invaziei rusești în Ucraina, William Burns, directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite (CIA), a fost nevoit să-l avertizeze pe liderul ucrainean de ce ar putea urma, punându-I dovezile pe masă.

Acesta s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev într-o vizită secretă pe care a făcut-o la Kiev, cu scopul de a-l informa că rușii ar pune la cale asasinarea sa. Această informație a apărut în cartea „The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House„, scrisă de Chris Whipple, autorul mai multor volume despre președinții americani, potrivit The Independent.

Modul neobișnuit în care SUA a averizat la acel moment că Zelenski ar fi ținta rușilor a șocat Ucraina, iar ideea unui atac neprovocat al Moscovei asupra Ucrainei părea demnă de necrezut.

Mai mult, la acel moment, liderul ucrainean a acuzat SUA că dorește să creeze panică prin acest avertisment. Ulterior, toate acțiunile sângeroase ale Rusiei au condus la confirmarea tristă a acestui scop ucigaș al lui Putin.

Cu toate acestea, liderul rus a fost întrebat la începutul războiului, dacă dorește să-l ucidă pe Volodimir Zelesnki. Dezvăluirea a fost făcută de fostul premier israelian, Naftali Bennett, care a mărturisit că i-a pus această întrebare lui Putin, în timp ce liderul rus ar fi negat vehement ipoteza: „Nu îl voi ucide pe Zelenski”, ar fi declarat Putin.