Volodimir Zelenski va apărea regulat la PRO TV. Ce mutare uluitoare a făcut postul TV

PRO TV, lovitură incredibilă pe piața media din România, după ce a izbucnit războiul dintre Ucraina și Rusia. Șefii trustului din Pache Protopopescu au făcut o mutare incredibilă. Cum va apărea președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe micile ecrane.

În semn de solidaritate pentru Ucraina, PRO TV a cumpărat serialul „Slujitorul poporului”, producție în care rolul principal este jucat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit celor de la TV Mania.

Compania de distribuție Eccho Rights a făcut anunțul bombă, care i-a impresionat pe cetățenii din România. În curând, românii îl vor putea vedea pe liderul de la Kiev pe micile ecrane.

Societatea respectivă a vândut licența serialului mai multor radiodifuzori importanți, printre care și trustul din Pache Protopopescu. Nu doar atât, celebrul distribuitor a declarat că va face o donație de 50.000 de euro către Crucea Roşie din Ucraina.

„În calitate de distribuitori internaţionali ai serialului „Servant of the People”, creat de preşedintele Zelenskiy şi care îl are în rol principal, poziţia Eccho Rights este că cel mai bun sprijin pe care industria globală de televiziune îl poate oferi Ucrainei astăzi este să împărtăşească această poveste.

Serialul este o comedie, dar și un document important de unde provine Zelenskiy. Președintele său fictiv este un om normal, care își dezvoltă rolul de lider eroic și adorat. În timp ce scenariul lumii reale cu care se confruntă Zelenski și poporul ucrainean este mult mai sumbru și îngrozitor decât comedia serialului.

Există paralele evidente cu situația din lumea reală, iar „Servant of the People” este o piesă fascinantă, importantă și istorică a televiziunii. O serie de radiodifuzori majori au convenit deja asupra licențelor serialului în ultima săptămână, inclusiv Channel 4 în Marea Britanie, MBC în Orientul Mijlociu, ANT 1 în Grecia și PRO TV în România.”, a anunţat distribuitorul pe pagina sa de Instagram.