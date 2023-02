Volodimir Zelenski, promisiune solemnă la un an de la izbucnirea războiului. Mesajul transmis de eroul întregii lumi

Invazia Rusiei în Ucraina a marcat întreaga planetă, iar astăzi, la un an de la izbucnirea războiului, președintele Volodimir Zelenski le-a transmis tuturor celor care l-au sprijinit, dar și rivalilor, un mesaj prin care a rezumat cele 12 luni de teroare, dar și de unitate a Occidentului. Mai mult, liderul ucrainean a promis că în acest an, victoria va fi de partea sa.

Președintele ucrainean, mesaj memorabil la un an de la izbucnirea războiului

Volodimir Zelenski este considerat de o lume întreagă un erou, având în vedere curajul cu care a înfruntat moartea, a sa, a poporului și a țării sale. Potrivit serviciul ucrainean de contraspionaj military, liderul ucrainean a reușit să supraviețuiască mai multor tentative de asasinat din partea Rusiei, ca răspuns la opunerea sa vizavi de teritoriile pe care Vladimir Putin susține că aparțin țării sale.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, Zelenski a reamintit că, în urmă cu un an, Ucraina a ales să lupte împotriva Rusiei, refuzând să se predea și să renunțe la teritoriile sale. Deși a fost un an extrem de dificil, Zelenski dă asigurări cu privire la victoria pe care este sigur că o va obține în acest an.

„Pe 24 februarie, milioane dintre noi am făcut o alegere. Nu un steag alb, ci un steag albastru și galben. Nu fugind, ci înfruntând. Înfruntând inamicul. Rezistență și luptă.

A fost un an de durere, credință și unitate. Și acesta este un an al invincibilității noastre. Știm că acesta va fi anul victoriei noastre!”, a transmis Zelenski.

Decizia Ucrainei după un an de război

În cursul serii de joi, Volodimir Zelenski a vorbit despre posibilitatea producerii de arme și muniție, un subiect analizat de Statul Major, care a concluzionat că țara are „potential adecvat” pentru acest lucru. Deși nu a dorit să ofere mai multe detalii despre acest aspect, Zelenski s-a arătat încrezător în forțele proprii pentru a produce o parte din armele de care Ucraina are atâta nevoie.

„Problema producţiei şi aprovizionării cu muniţii şi arme a fost discutată separat şi foarte detaliat în cadrul reuniunii (Statului Major extins – n.red.). Bineînţeles, nu pot dezvălui în mod public detaliile acesteia. Dar aceasta este o muncă semnificativă. Şi mă bucur să aud la reuniunea Statului Major că, fie şi în actualele circumstanţe, avem potenţialul adecvat”, a transmis Zelenski, în mesajul său zilnic.

În cursul zilei de joi, premierul de la Kiev a solicitat mai mult ajutor financiar, având în vedere pierderile financiare de 30% în acest an. Astfel, economia Ucrainei va avea nevoie de 38 de miliarde de dolari până la finalul anului, doar pentru a-și acoperi deficitul bugetar.