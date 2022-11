Volodimir Zelenski, mesaj pentru România. Vestea bună care poate schimba cursul războiului

Volodimir Zelenski vine cu vești mai puține bune pentru cetățenii Ucrainei, după șirul de atacuri ale Rusiei asupra regiunii Herson. Liderul ucrainean a afirmat că, în ultima săptămână, au existat peste 258 de trageri asupra a 30 de localități din regiunea Herson, iar atacurile nu par să se oprească aici. Mai mult, trupele rusești au avariat o stație de pompare care furniza apă în Nikolaev, iar acum oamenii nu mai au nici măcar ce bea. În acelai mesaj, Zelenski a transmis un mesaj de mulțumire pentru sprijinul oferit. Iată care este vestea bună a momentului!

Zelenski deplânge situația grea din Herson

Rușii bombardează încontinuu regiunea Herson, iar oamenii paralizați de frică și frig încep să se retragă din zonă. Trupele lui Putin s-au retras de acolo pe 11 noimebrie, după o ocupație de luni, iar de atunci, bombardamentele nu au întârziat să apară, generând decesul a 32 de civili.

„Bombardamentele ruseşti zilnice distrug oraşul şi ucid locuitorii paşnici. În total, Rusia a ucis 32 de civili în regiunea Herson după retragere.

Mulţi oameni se evacuează pentru a căuta refugiu în regiuni mai calme ale ţării. Însă mulţi locuitori rămân în casele lor şi trebuie să le oferim cea mai mare siguranţă posibilă”, a transmis șeful Poliţiei Naţionale, Ihor Klimenko, în urmă cu puțin timp.

De asemenea, liderul ucrainean a condamnat, luni seară, în termeni duri aceste bombardamente care au scopul de a distruge zona și de a speria cetățenii, pentru a-i determina să-și părăsească locuințele.

Motivul pentru care Volodimir Zelenski îi mulțumește țării noastre

În timpul discursului său de luni seară, Zelenski a mulțumit României și altor țări care au contribuit și au susținut inițiativa umanitară „Cereale din Ucraina”, care are ca scop salvarea de la foamete a milioane de oameni.