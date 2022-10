Volodimir Zelenski, ironic la adresa lui Vladimir Putin după atacul cu drone din Kiev. Mesajul care îl va înfuria și mai tare pe liderul rus

Tensiunile dintre Rusia și Ucraina escaladează de la o zi la alta, în timp ce Vladimir Putin comandă din ce în ce mai multe atacuri cu drone asupra Kievului, dar și a altor orașe ucrainene. Volodimir Zelenski a trimis un mesaj dur în timpul nopții de luni spre marți, după ce țara sa a primit noi lovituri rușești, soldate cu moartea mai multor civili.

Volodimir Zelenski a anunțat, luni seară, că forțele ruse au lansat noi atacuri asupra orașelor ucrainene, însă mai multe drone au fost doborâte. Astfel că, luni dimineață, Kievul, dar și alte orașe, au fost atacate la ore de vârf, rezultând cel puțin șapte decese. Dintre acestea, patru au fost înregistrate în urma atacului asupra unui bloc de locuințe, printre victime numărându-se și o femeie însărcinată, a doua în ultimele zile.

În urma pierderilor urmane suferite, liderul ucrainean i-a transmis lui Vladimir Putin, într-un mod ironic, un mesaj prin care îl felicită pentru obiectivele sale atinse, respectiv uciderea femeilor însărcinate și, implicit, a pruncilor din pântec.

Deși nu a menționat localitățile atacate, alături de Kiev, Volodimir Zelenski a precizat că este vorba despre alte 25 de orașe ucrainene. Din păcate, în urma acestui val de atacuri, cele mai mari pierderi sunt cele omenești, motiv pentru care, Volodimir Zelenski face apel la Occident să intervină pentru a pune capăt acestor acțiuni teroriste la care este supusă țara sa, de șapte luni încoace.

În continuare, Volodimir Zelenski a transmis faptul că armata sa a reușit să doboare o parte dintre rachete și drone, însă este nevoie de mai multă apărare aeriană și antirachetă venită din partea țărilor aliate, astfel încât să fie evitate toate crimele comise de Rusia.

Dar pentru a garanta protecţia cerului nostru şi pentru a reduce la zero capacităţile teroriştilor ruşi, avem nevoie de sisteme de apărare aeriană mult mai moderne şi de o dotare mai mare cu rachete pentru astfel de sisteme”, spune liderul ucrainean, potrivit news.ro.

Volodimir Zelenski a făcut în continuare apel la unirea forțelor occidentale pentru a îndepărta teroarea pe care Rusia a îndreptat-o asupra Ucrainei și a întregii lumi. Astfel, singura șansă de încheie a razboiului este aceea de neutralizare a capacităților teroriste.

„Cu cât Rusia are mai puţine oportunităţi teroriste, cu atât mai repede se va încheia acest război.

Rusia nu are nicio şansă pe câmpul de luptă. Şi încearcă să îşi acopere înfrângerile militare cu teroare. De ce are nevoie de teroare? Pentru a pune presiune asupra noastră, asupra Europei, asupra întregii lumi.

Teroriştii trebuie să fie neutralizaţi. Această regulă se aplică la fel de eficient peste tot şi va afecta teroarea rusă în acelaşi mod. Când capacităţile teroriste ruseşti vor fi neutralizate prin eforturile comune cu partenerii noştri, Rusia nu va avea altă opţiune decât să se gândească la pace”, a afirmat Zelenski.