Volodimir Zelenski, acuzații grave la adresa oficialilor săi. Ce greșeli majore au comis împotriva Ucrainei: „Este un lucru iresponsabil”

În cursul zilei de marți, aproximativ 12 explozii au fost anunțate în Peninsula Crimeea, în urma cărora a fost distrusă o bază aeriană rusă. În urma evenimentelor deloc fericite pentru Rusia, mai multe ziare internaționale au oferit detalii referitoare la originea atacului, citând mai mulți oficiali ucraineni care și-au dezvăluit acțiunile sub anonimat. În urma informațiilor apărute în presă, Volodimir Zelenski s-a arătat extrem de revoltat de lipsa de discreție a oamenilor săi.

Volodimir Zelenski, avertisment pentru oficialii ucraineni

În ciuda faptului că Rusia nu a vrut să recunoască multiplele atacuri care au avut loc în Peninsula Crimeea, afirmând că exploziile au fost generate de detonarea munițiilor, mai multe informații provenite de la oficiali ucraineni au apărut în presă, creând și mai multe tensiuni între cele două țări rivale.

Astfel, un oficial ucrainean sub anonimat a confirmat distrugerea completă a unui avion de atac rusesc, enervând trupele rusești, care au încercat să țină ascunse astfel de evenimente.

„Aceasta a fost o bază aeriană de la care decolau în mod regulat avioane pentru atacuri împotriva forțelor noastre din teatrul de operațiuni din sud”, a declarat pentru New York Times un oficial ucrainean, sub protecția anonimatului.

Acesta nu a oferit foarte multe detalii legate de tipul de armament folosit, însă a dat asigurări că „a fost folosit un dispozitiv de fabricație exclusiv ucraineană”.

În urma exploziilor, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite, potrivit guvernatorului rus al regiunii, Serghei Aksionov.

Pe de altă parte, Ministerul rus al Apărării a negat existența oricărui atac, susținând că niciun armament nu a avut de suferit. Acesta a infirmat faptul că ar fi fost victime.

De asemenea, Guvernul de la Kiev a refuzat să ofere informații potrivit cărora ar fi recunoscut dacă armata ucraineană a stat sau nu în spatele acestor atacuri.

Ce l-a deranjat pe Volodimir Zelenski la oficialii ucraineni și la presa internațională

Președintele Ucrainei a transmis un mesaj națiunii, ziariștilor și oficialilor săi prin care și-a exprimat dezacordul privind expunerea mare a acțiunilor armatei ucrainene. Potrivit acestuia, mai multe informații dezvăluite vor împiedica avansarea luptelor și vor face cunoscute planurile de atac ale ucrainenilor.

Zelenski le reproșează ziariștilor de la The New York Times și The Washington Post faptul încearcă să-și atragă cititorii folosindu-se de titluri exagerate și atractive, cu riscul de a îngreuna și mai tare evenimentele din război, provocând noi acțiuni agresive din partea rușilor.